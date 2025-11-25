Attualità L'osservatorio di Guerrini: Cagliari, il mio caro, vecchio Caffè Torino

Cagliari. Il mio caro, vecchio Caffè Torino. Nella via Roma. Il centro pulsante della città. Generazioni di cagliaritani hanno conosciuto questo punto di ritrovo. Identitario. Oggi, purtroppo, ha chiuso i battenti. Era un pezzo di storia della città. Con infinita nostalgia gli dedico il mio racconto domenicale. Ha rappresentato una parte fondamentale della mia gioventù. E non solo della mia, naturalmente. Io abitavo in Via Baylle, al numero 3, dello storico quartiere della Marina. Proprio davanti all'antico Caffè Torino. Le finestre di casa mia si affacciavano sul fronte dell'edificio del bar. Il proprietario era un piemontese, Bernardino Palenzona. Poi sostituito dal figlio Sandro, amico carissimo. A quei tempi, nell'immediato dopoguerra, i primi aneliti di ritorno alla vita dei cagliaritani si esprimevano nella bellissima gelateria, che, con visione insana, fu poi cancellata. Noi, ragazzi e ragazzi, ci incontravamo tutte le sere al Caffè Torino, per lunghe passeggiate nella via Roma. Che chiamavamo in maniera colorita "vasche". Sotto i portici, d'inverno; sul lato mare, in primavera estate. Lì sbocciavano i primi amori. Ma il Caffè Torino era anche il ritrovo dei professionisti della Cagliari di quei tempi. Anche mio padre, Ilio, livornese, ex giocatore del Cagliari, era un frequentatore incallito. E amava sedersi ai tavolini, nella via Roma, con gli amici. Oggi la scellerata nuova versione della strada-immagine di Cagliari si presenta senza più il Caffè Torino. Vittima, come pare, del cantiere per la ristrutturazione pensata dall'estranea archistar Boeri. Un altro colpo di spugna alla Cagliari di un tempo. La coppa di gelato (torroncino e crema) era per me un sacro rito pomeridiano. Ricordo che spesso faticavo a racimolare le 70 lire (se non sbaglio) necessarie all'epoca per gustare quella prelibatezza. Ma che gioia! E non solo per me. I tempi cambiano, come ben sappiamo. In questo caso, in peggio. Che tristezza. Buona domenica. Mario Guerrini.