Attualità L'osservatorio di Guerrini: La ipotesi di decadenza di Alessandra Todde

Cagliari. La ipotesi di decadenza di Alessandra Todde, Governatrice della Sardegna. La sentenza della Corte d'Appello arriverà il 27 febbraio. Nell'udienza di ieri un fatto importante: la Procura Generale si è espressa sulla linea dei giudici della Corte Costituzionale. Che hanno confermato che la ordinanza del Collegio di Garanzia elettorale era errata. Secondo la Consulta, infatti, il Collegio era andato oltre i suoi poteri. E non poteva prevedere l'ipotesi di decadenza. Saranno i giudici della Corte d'Appello cagliaritana a decidere. Non c'è dubbio che la questione abbia tormentato non poco la scena politica, anche perché il verdetto di primo grado in Tribunale aveva scaldato fortemente (e giustamente) gli animi del cdx. Alcuni leader di opposizione, il forzista Pittalis in primis, ma anche altri, hanno realmente sperato che si potesse andare presto a nuove elezioni. Poi è arrivata la doccia fredda della Corte Costituzionale. A fine febbraio il verdetto che potrebbe chiudere questa storia imbarazzante. Ma anche aprire nuovi spiragli alle aspirazioni del cdx. Intanto, sul piano politico, l'orizzonte si sposta sulla finanziaria che va all'approvazione del Consiglio Regionale e sul rimpasto di Giunta con inevitabili tensioni di maggioranza. Anche perché il nodo Sanità, come la cronaca conferma quotidianamente, è sempre più drammatico. Mario Guerrini.