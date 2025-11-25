Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il Cagliari Calcio ha annunciato l'ingresso nell'azionariato sociale di un gruppo di investimento americano

Il Cagliari Calcio ha annunciato l'ingresso nell'azionariato sociale di un gruppo di investimento americano. Avrà il 40% circa del capitale. La maggioranza resta sempre nelle mani di Tommaso Giulini, che continuerà a guidare operativamente il Club da Presidente. Il tramite dell'operazione è un sardo, Maurizio Fiori, amministratore del gruppo Praxis Capital Management. Per la Società rossoblu è una buona opportunità ed è anche una bella novita per i tifosi rossoblu. Sia perché la liquidità dei soci americani è essenziale per la realizzazione del nuovo stadio e sia perché arriveranno anche strutture manageriali di supporto. Del resto ormai i gruppi finanziari sono la nota primaria di sostegno di buona parte dei club calcistici. Speriamo soltanto che almeno questi non inquinino la Sardegna. Mario Guerrini.