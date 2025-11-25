Attualità L'osservatorio di Guerrini: La vergogna degli aguzzini

Cagliari. La vergogna degli aguzzini. I banditi sequestratori che trovano megafono sui giornali dopo aver lasciato le carceri. Vengono intervistati come protagonisti eccellenti della cronaca, quando invece sono stati criminali senza umanità. Ne parlo perché ho appena letto una intervista di Alberto Pinna a Giuseppe Vinci, sul Corriere della Sera di stamane. Vinci fu rapito dai fuorilegge nel dicembre del'94, a Macomer. E rilasciato dopo 310 giorni: fu il rapimento più lungo dell'Anonima Sarda. Pagò per la liberazione 4 miliardi di lire. Lo stato, su quella somma, gli chiese poi le tasse: 1 miliardo e 400 milioni. Che pagò con un mutuo estinto meno di due anni fa. Vinci perse la sua catena di supermercati. Fu distrutto economicamente. Ancora oggi vive gli incubi di quella disumana esperienza. Uno dei suoi rapitori, uscito di cella, "ha fatto da autista e guardia del corpo ad un importante politico. Aveva rapporti con medici, docenti universitari ed è stato nuovamente arrestato di recente", racconta Vinci. Non vorrei sbagliare ma dovrebbe trattarsi di uno degli arrestati dell'inchiesta Monte Nuovo. Inchiesta che ha rivelato rapporti tra colletti bianchi e reduci dell'Anonima Sequestri. Vinci parla del film "Storia di un riscatto", in cui recita la parte di se stesso. Ha avuto la vita distrutta dai banditi solo perché benestante. Porterà per sempre le sofferenze della infame prigionia. Mentre i fuorilegge escono in ottime condizioni dalle carceri italiane. Scrivono libri e criticano il sistema di detenzione nelle celle dello Stato. Scordandosi di quello che loro hanno usato con le vittime dei sequestri. Peggio ancora: vengono intervistati dai giornalisti alla stessa stregua delle star. Senza mostrare un briciolo di rammarico per le persone alle quali hanno inflitto l'ergastolo del dolore. Nel suo editoriale, l'allora direttore dell'Unione Sarda, Antonangelo Liori, alla liberazione di Vinci, scrisse: "Ma lo Stato non resti a guardare". Infatti: gli ha inflitto la beffa peggiore, le tasse sul riscatto versato ai rapitori. Mario Guerrini.