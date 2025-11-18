Il dolore di Silvia dopo l’omicidio di Fabio: “Dieci anni non valgono una vita”

Silvia Perra vive un dramma insopportabile dopo aver assistito all'omicidio del suo fidanzato, Fabio Piga, durante un turno di lavoro in un pub di Cagliari. Fabio, ex carabiniere e conosciuto come un "gigante buono" tra gli amici, è stato colpito al cuore con una coltellata da Yari Fa, un giovane di vent'anni. La sua vita è stata stravolta in un attimo, in quello che doveva essere un normale sabato sera. Suo malgrado, Silvia ha visto tutto il suo mondo sbriciolarsi e ha condiviso un toccante messaggio sui social, esprimendo il suo amore per Fabio e la tristezza per la vita che gli è stata portata via.
La giustizia italiana ha emesso una condanna di soli 10 anni e 8 mesi nei confronti di Yari Fa, il quale ha beneficiato di un rito abbreviato e di una perizia psichiatrica che ha attestato la sua semi-infermità mentale.
Silvia critica questa pena, descrivendo come poco valore venga attribuito alla vita di Fabio, un uomo rispettabile, gentile e affettuoso. La sua lettera ad alta voce ripercorre i sogni e le speranze che insieme avevano costruito, ora inceneriti da un gesto violento e ingiustificato.
In conclusione, Silvia riflette sull'ineffabilità della giustizia umana e sulla perdita irreparabile subita, auspicando una giustizia divina che possa in qualche modo bilanciare il dolore e l'ingiustizia subiti. La sua testimonianza rimane un forte appello alla sensibilizzazione riguardo al valore della vita e alle conseguenze tragiche della violenza.