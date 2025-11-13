Attualità L'osservatorio di Guerrini: L'ultimo scandalo

Cagliari. L'ultimo scandalo. Ma solo l'ultimo in ordine di tempo. Lo ha accertato la Guardia di Finanza. Che stamane ha arrestato Giovanni Piero Sanna, ex direttore della Conservatoria delle Coste. Su di lui l'accusa di associazione a delinquere, peculato e tanto per aver sperperato oltre due milioni di euro di soldi pubblici. È venuta alla luce una gestione imbarazzante dei soldi della Conservatoria, usati, come accertato dalla Guardia di Finanza, per scopi personali. Tra cui viaggi, abbigliamento, alcune ville. Sanna, indicato da Christian Solinas alla guida dell'ente, è accusato di aver creato una vera e propria associazione a delinquere, formata da parenti e amici, per utilizzare i fondi pubblici a fini personali. La Guardia di Finanza ha arrestato anche due suoi collaboratori e altri sono indagati. Il curriculum di Giampiero Sanna è ricco di incarichi regionali e romani. Era considerato uomo di fiducia di Christian Solinas. A far scoprire la vicenda è stata la nuova direttrice della Conservatoria, Maria Elena Dessì, nominata dalla Giunta Todde ottobre mesi fa. Appena esaminata la contabilità , ha presentato un dettagliato esposto. La Guardia di Finanza ha fatto il resto. Mario Guerrini.