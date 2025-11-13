Attualità L'osservatorio di Guerrini: Un'altra mina sulla sanità sarda

Cagliari. Un'altra mina sulla Sanità sarda. La fanno esplodere dieci direttori di Pronto Soccorso degli ospedali. Hanno scritto una lettera di autodifesa indirizzata all'assessore alla Sanità Bartolazzi e ai Commissari Straordinari delle Asl. Tutto prende il via dal caso della donna 82 enne ricoverata nella struttura d'urgenza del Sirai di Carbonia per una frattura al femore e morta dopo 12 giorni. Nella lettera si spiega quello che è ben risaputo. I Pronto Soccorso rappresentano la punta più drammatica di sofferenza del sistema sanitario. Ma proprio questi presidi, viene sottolineato, sono quelli che non chiudono mai. I medici sono sottoposti a turni di lavoro stressanti con carenza non solo di personale ma soprattutto di posto letto nei reparti. Sono lamentele giuste e reali, che esprimono la crisi di una situazione che non regge perché è il sistema che è in crisi. I medici e gli operatori dei Pronto Soccorso sostanzialmente sono vittime di una configurazione strutturale e organizzativa che è lo specchio della crisi del sistema salute della Sardegna. L'atto pubblico di denuncia è sintomatico di una emergenza che stenta a vedere la luce in fondo al tunnel. Purtroppo. Mario Guerrini.