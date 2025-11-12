Attualità L'osservatorio di Guerrini: L'ultima trama

L'ultima trama. Di Marcello Tidore (Udc), ex Dg della ASL 8 di Cagliari, e di Gavino Mariotti, rettore dell'Università di Sassari. Quest'ultimo inquisito dalla Procura di Cagliari nell'operazione Monte Nuovo con l'accusa di essere un vertice mafioso. Il piano era complicato. Trovare una sistemazione a Cagliari per il professor Giovanni Sotgiu, docente di Statistica Medica nell'ateneo sassarese e Membro del Consiglio Superiore di Sanità. Lo schema messo in atto è una convenzione tra l'azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, l'Università turritana e l'ASL di Cagliari. Accordo finalizzato ad "assicurare l'attività assistenziale essenziale allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca". L'uomo indicato è appunto il prof. Sotgiu, persona di assoluta vicinanza agli ambienti del cdx. L'intesa viene sottoscritta l'8 aprile 2025, alcune settimane prima che Tidore venisse sostituito nella ASL cagliaritana dal Commissario Straordinario Aldo Atzori. Atzori, appena insediato, ha perplessità su questa intesa collaborativa tra la ASL 8 e l'Università sassarese, in cui tra l'altro è baipassato l'ateneo di Cagliari. Per questo frena sulla operatività dell'accordo. Il professor Sotgiu, impaziente, non ottenendo l'applicazione del contratto, diffida l'ASL cagliaritana. Il Commissario Atzori a questo punto richiede un parere legale "pro veritate". Parere che afferma la non liceità della convenzione. Forte delle motivazioni del verdetto, il Commissario Atzori sospende l'efficacia del provvedimento stilato da Mariotti e Tidore e firmato anche da Antonio Lorenzo Spano, Dg dell'azienda ospedaliera universitaria sassarese, vicinissimo a Mariotti. Il 14 ottobre 2025 (meno di un mese fa) il Commissario della ASL cagliaritana Aldo Atzori ha così approvato la revoca dell'accordo Mariotti-Tidore. Tra l'altro, lo stesso Dg Antonio Lorenzo Spano è stato a sua volta sostituito nel maggio 2025 alla guida della AOU sassarese da un Commissario Straordinario. L'operazione messa in piedi da Gavino Mariotti e Marcello Tidore è così naufragata. Mario Guerrini.