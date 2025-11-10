Attualità L'osservatorio di Guerrini: Gigi Riva

Credo sia un caso unico al mondo. Come un campione sportivo, Gigi Riva, sia rimasto nel cuore della gente. Soprattutto, nel cuore dei sardi. Oggi, 7 novembre, anniversario della sua nascita, il web è invaso dal suo ricordo. C'è una dolcezza, una gratitudine in chi gli dedica un tratto di memoria che è profondamente commovente. La simpatia per quest'uomo e per quello che ha rappresentato per le popolazioni della Sardegna, è un fenomeno che non ha precedenti. La sua immagine suscita, anche dopo la sua scomparsa, ondate di incredibile emozione. Non c'è sardo che non provi ammirazione e un senso totale di riconoscenza per questo personaggio. Il suo carattere chiuso e semplice ha conquistato l'intera Sardegna, travolgendola. È un fatto straordinario. Soprattutto per la sua spontaneità. Leggiuno, il piccolo comune in cui è nato, è diventato un lembo di Sardegna. Io sono un privilegiato perché ho avuto la fortuna di narrare le sue gesta in Radio e Tv. Quanti ricordi..... Mario Guerrini.