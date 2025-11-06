Attualità L'osservatorio di Guerrini: Lo scialo con i soldi pubblici

Cagliari. Lo scialo. Con i soldi pubblici. Quelli che ogni anno la Regione Sardegna dovrebbe spendere per far marciare l'apparato regionale e provvedere alle esigenze dell'economia dell'Isola. Tra i provvedimenti finanziari c'è sempre una riprovevole caterva di finanziamenti senza capo né coda destinati al puro clientelismo. Questa filosofia ha conosciuto il suo trionfo nel quinquennio sardista-salviniano. Ma prosegue ancora oggi e appare un vezzo sgradevole ed irritante di tutti i movimenti politici. La Giunta regionale è gli assessorati di tanto in tanto elargiscono i soldi nostri per soddisfare gli appetiti di "amici" del potere. Faccio questo discorso perché è in preparazione la nuova finanziaria. Christian Solinas ci aveva abituato ad uno spreco di risorse inaccettabile, scandaloso e per certi versi perverso. Quella filosofia è proseguita anche in epoca Alessandra Todde. Semplicemente perché il vizietto delle "mance" è comune a tutti i partiti. La stessa Corte dei Conti è intervenuta per dissuadere da questo comportamento improprio e scandaloso sulla gestione della Res Publica. Che non si ripercorra questo spregevole tragitto. Che si abbia rispetto dei sacrifici dei contribuenti sardi. Che non si ripetano gli sconci di regalare soldi per il nulla, come nel caso del premio di giornalismo Regione Sardegna, pensato e orchestrato in Campania. Una irriverente e inutile mondanità giornalistica. Troppe emergenze affliggono la Sardegna. A cominciare dalla Sanità, dove sinora (anche ieri) si è andati avanti a colpi di propositi e non di fatti. Mentre il diritto alla salute continua ad essere una chimera per un enorme strato di cittadini sardi. Mario Guerrini.