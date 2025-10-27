Attualità L'osservatorio di Guerrini: La vergogna dell'assessorato all'agricoltura della Sardegna

La vergogna dell'assessorato all'Agricoltura della Sardegna. Il suo peso politico è considerato minimo, nonostante l'Isola sia una regione storicamente votata alla lavorazione della terra e all'allevamento del bestiame. Con decine di migliaia di aziende. Quando Gabriella Murgia fu nominata assessore da Christian Solinas, un giornalista le chiese: cosa farà, visto che non si è mai occupata di agricoltura? "Studierò", fu la sua risposta. In Sardegna i Progressisti reclamano il cambio dell'assessore Gian Franco Satta, da loro indicato a suo tempo ma oggi considerato fuori dal Partito. Per sostituirlo hanno suggerito alla Presidente Todde il nome di Luciano Uras, estraneo al mondo delle campagne e soprattutto inviso a tutto il Campo Largo per le sue critiche al lavoro della Giunta. La proposta è stata considerata una provocazione. Ora il nome in ballo è quello di Francesco Agus, giovane ma esperto consigliere regionale. A digiuno però totalmente delle problematiche legate alla terra e al bestiame. Anche a lui, se realmente avrà questo incarico, qualcuno chiederà: e adesso, che farà? Verosimilmente risponderà: "studierò". Mario Guerrini.