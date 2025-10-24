Pig butchering scam: la truffa che ingrassa le vittime prima di spolparle

Si chiama pig butchering scam, che tradotto suona più o meno come “macellazione del maiale”. Il maiale, naturalmente, è la vittima. È una truffa moderna, studiata nei minimi dettagli, che unisce finta seduzione, finanza e tecnologia. Una di quelle storie che sembrano nate in Asia e invece ormai arrivano anche in Italia, compresa la Sardegna con casi nel nord ovest dell'isola.

Tutto inizia con un messaggio: “Ciao, scusa, ho sbagliato numero”. Oppure un profilo perfetto su un’app di incontri, su Facebook, o persino su LinkedIn. La conversazione scorre, l’amicizia cresce, poi arriva l’occasione d’oro: un investimento in criptovalute con “guadagni assicurati”. A quel punto il maiale è pronto. Il resto è macelleria.

Le vittime cominciano con piccole somme, poi — vedendo falsi profitti apparire su piattaforme truccate — aumentano gli investimenti. Quando provano a ritirare i soldi, la trappola scatta: sito sparito, contatto bloccato, e il conto prosciugato. È successo in America, in Europa, e anche in Italia, dove la Polizia Postale segnala un aumento del 30% di frodi legate alle criptovalute solo nel 2024. Molti casi partono da profili falsi su Telegram e Tinder, dove si aggirano veri e propri professionisti della truffa digitale.

Dietro questi profili, però, non sempre ci sono geni del male. Spesso ci sono ragazzi asiatici reclutati con la promessa di un lavoro onesto, poi chiusi a forza in centri-truffa tra Cambogia, Myanmar e Laos. Lì vengono costretti a ingannare occidentali, sotto minaccia o per fame. È una catena globale: i poveri truffano altri poveri, per conto dei ricchi criminali.

Il nome della truffa viene dalla Cina, dove nacque intorno al 2016. L’idea è semplice: si ingrassa il maiale (cioè si guadagna la fiducia della vittima) prima di sgozzarlo (cioè derubarlo). E come ogni buona truffa, gioca sull’emozione: non vende investimenti, vende illusioni. Chi casca non è un ingenuo, ma un essere umano che ha creduto di aver trovato un legame, un’occasione, o semplicemente qualcuno che gli desse ascolto.

Secondo i dati di Chainalysis, nel 2024 le pig butchering scam hanno fruttato ai criminali oltre 4 miliardi di dollari. Una crescita del 40% rispetto all’anno precedente. In mezzo, una miriade di storie anonime: insegnanti, pensionati, giovani professionisti, tutti convinti di aver trovato “l’affare sicuro”.

Le autorità europee — comprese quelle italiane — avvertono: mai fidarsi di chi propone investimenti online, soprattutto in criptovalute. Chiedere sempre prove, contatti verificabili, aziende registrate. E soprattutto: mai credere a chi ha fretta. Gli investimenti veri non hanno bisogno di scadenze, né di promesse d’amore. Il dramma è che queste truffe non rubano solo denaro. Rubano fiducia, autostima, dignità. Dopo, resta la vergogna, e la paura di ammettere di essere stati ingannati.

Eppure, come in ogni inganno ben costruito, la vittima non è un credulone, ma solo qualcuno che ha dimenticato che, anche dietro uno schermo, il mondo resta pieno di lupi. Il consiglio, allora, è vecchio ma sempre buono: se una proposta sembra troppo bella per essere vera, quasi certamente non lo è. E se qualcuno online vi parla d’amore e di criptovalute nella stessa frase… scappate. Anche i maiali, a volte, imparano a fiutare il macellaio.