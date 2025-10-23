Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il caso Forestas

Il caso Forestas. Si allarga a macchia d'olio. Dopo la pubblicazione del pezzo di due due giorni fa in cui segnalavo assunzioni di familiari del Dg dell'Ente, Antonio Casula, e di persone comunque a lui vicine. Emerge che anche durante la gestione del nuovo Amministratore Unico, Salvatore Piras, nominato nel 2024 dalla Giunta Todde, ci sia una vicenda che suscita perplessità. Si tratta del passaggio di una dipendente del Comune di Cagliari in Forestas, che risulta essere appunto la cognata dell'Amministratore Unico, Piras. Il quale ha confermato che la cosa è fondata ma che lui non ne fosse a conoscenza. Nonostante fosse la moglie del fratello. Per la serie "a mia insaputa". Piras sostiene, inoltre, che la dirigente che l'ha assunta gli abbia peraltro dichiarato che era la "più brava di tutte". Come solitamente si dice in queste imbarazzanti circostanze. Il tutto mentre continuano ad arrivare "anomalie" sulla realtà di Forestas. Imponente struttura regionale con 5 mila dipendenti. Lo stesso Piras sarebbe oggetto di una segnalazione di incompatibilità con il ruolo in Forestas perché titolare di altri incarichi. Mario Guerrini.