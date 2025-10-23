Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il potere, le querele per diffamazione sono il suo braccio violento

Cagliari. Il potere. Le querele per diffamazione sono il suo braccio violento. Sono espressione amara di arroganza. Condizionano in maniera ossessiva la libertà di stampa. Reprimono la sfera d'azione dei giornalisti delle redazioni di organi di informazione nazionali e regionali. Figuriamoci le conseguenze per un semplice profilo Facebook di un reporter solitario che pure ha una media di oltre 40 mila visualizzazioni al giorno. Il caso Forestas è l'esempio classico. Assunzioni familiari e clientelari. Ho nomi e cognomi. Il merito è andato a farsi benedire. Il dirigente che si sente sotto accusa attacca frontalmente con un intervento nell'Osservatorio che implicitamente ammette le mie denunce. E col quale ha ossessivamente apostrofato coloro i quali commentavano il post. Indignati per la mia denuncia. Annuncia querela e dice che me la farà pagare. Esponendosi alla mia reazione per il reato di calunnia. Perché ho raccontato verità. Accusandomi quindi ingiustamente. Ma il potere è così. Come conferma il caso Ranucci. In piazza a esprimergli solidarietà sono andati anche rappresentanti di quei partiti che hanno querelato il giornalista Rai. Ma non ritirano gli atti oppressivi, cioè le querele. Perché il potere continua a perseguire una filosofia tendente a chiudere la bocca ai giornalisti. E nessun partito, infatti, fa la battaglia in Parlamento per liberare i giornalisti da bavagli e lacci. Le attestazioni di solidarietà a Ranucci sono il trionfo dell'ipocrisia del potere. In Sardegna la macchina regionale non funziona anche perché la classe politica chiude gli occhi davanti alle intimidazioni nei confronti dei giornalisti che denunciano gli scandali. Anziché dargli conforto e solidarietà. Ed aprire indagini interne sulle denunce. Mentre la stampa di regime tace. Così i politici annunciano trionfanti come spendono i nostri soldi, senza curare la grande infezione che è la mala gestione della res publica. Fatta di inefficienze e di sprechi. E di centri clientelari. Che, restando impuniti, stimolano al perseguimento di queste logiche. Il progresso della Sardegna è ingabbiato da queste dinamiche. Mario Guerrini.