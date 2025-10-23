Attualità L'osservatorio di Guerrini: Una nuova parentopoli?

Cagliari. Un nuovo scandalo? Una nuova parentopoli? È possibile. Lo scenario è quello di Forestas, Ente regionale di 5 mila dipendenti. Si occupa della gestione e valorizzazione del patrimonio Forestale e faunistico della Sardegna. Stamane ho parlato di un consigliere regionale del Lazio, arrestato per corruzione con l'accusa, tra le altre, di aver fatto assumere la figlia nella Sanità di Latina. A Forestas viene fuori un concorso per 23 posti in cui, scopre l'Osservatorio, che molti dei vincitori (poi saliti a più di cento) provengono da Milis, lo stesso comune del Direttore Generale dell'ente, Antonio Casula. Non solo. Tra gli assunti ci sono diversi familiari di Casula. Tra i quali la figlia e la moglie di un fratello (ovvero la nipote e la cognata) e alcuni cugini. Senza contare altri elementi di parentado, compari e comari, come si usano definire i padrini di battesimi e cresime. Ci sarebbe pure la testimone di nozze della moglie. Antonio Casula è un dirigente venuto alla ribalta per essere stato al famoso pranzo di Sardara del 2021. Allora era Dg del Corpo Forestale. Il Governatore Solinas lo cacciò, con altri dirigenti e funzionari che si trovarono a Sardara. Per un anno Casula fu praticamente confinato in un ufficio senza incarico. Recentemente il giudice del lavoro di Cagliari gli ha assegnato un risarcimento di 90 mila euro per il mobbing subito. In Forestas è in corso una guerra, neanche tanto sotterranea, tra Casula e il nuovo amministratore unico di Forestas, Salvatore Piras, nominato dalla Giunta Todde. Piras è un manager che ha la vocazione di mettere ordine nella gestione contabile e amministrativa delle aziende. La sua azione ha dato evidentemente parecchio fastidio. Tanto che nei giorni scorsi è stata presentata una segnalazione (anche in Procura) secondo la quale il suo ruolo in Forestas avrebbe caratteri di incompatibilità. Di questo ho dato conto nell'Osservatorio alcuni giorni fa. L'esposto è considerato un siluro lanciato contro Piras in questa lotta intestina. Piras, peraltro, alla luce del sole, ha denunciato nelle sue note personali l'incarico considerato elemento di incompatibilità. Incompatibilità che è stata esclusa dalla Regione al momento della sua nomina in Forestas. Mario Guerrini.