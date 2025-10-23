Attualità L'osservatorio di Guerrini: Arresti

Cagliari. Nel Lazio, a Latina, hanno arrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero. L'accusa è di corruzione. Avrebbe agevolato alcuni imprenditori in pratiche amministrative, in un caso ricevendo anche una somma in denaro. Tra l'altro è pure accusato, udite udite, di aver fatto assumere la figlia in una struttura sanitaria. La notizia mi fa sorridere perché penso a tutti i figli o familiari di consiglieri regionali o comunque di politici assunti in Regione Sardegna o in enti collegati. Con i politici di riferimento passati sempre indenni. Penso ai tanti concorsi in Sardegna in cui figli di illustri personaggi hanno ottenuto il posto perché sempre più bravi degli altri. Evidentemente. Penso ai politici in carica che hanno vinto concorsi in enti regionali. Penso allo stesso ex Governatore della Sardegna, Christian Solinas, oggi a processo perché pluriinquisito per corruzione e riciclaggio. Addirittura avrebbe assegnato una direzione generale in Regione per ottenere - secondo le accuse - una laurea ad honorem in Albania. Eppure Solinas è sempre sfuggito alle misure cautelari. Come tanti altri. Una annotazione personale: io sono stato rinviato a giudizio per diffamazione per aver scritto che un consigliere regionale sardo aveva "piazzato" il figlio in un ente regionale. Quel consigliere regionale è peraltro inquisito per altre vicende. Rivelate nel Mio Osservatorio. Mario Guerrini.