Attualità L'osservatorio di Guerrini: Luigi De Magistris

Luigi De Magistris. Pm napoletano di tante inchieste che hanno fatto rumore. Sindaco di Napoli per dieci anni. Parlamentare. Ormai con lo sguardo verso la politica. È in Sardegna, invitato da Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana di Ales. De Magistris parlerà del suo libro Poteri Occulti, un viaggio tra i misteri e gli intrighi della Repubblica. Con trame che arrivano al cuore dello Stato. Attraverso mafie, massonerie, potentati politici, servizi segreti, imprenditoria di affari più o meno leciti e perfino pezzi di magistratura. Un libro che per molti versi ha tratti in comune con la realtà della Sardegna. Il cui universo di potere e di poteri si incrocia spesso con quelli descritti dall'ex Pm. Oggi sarà a Villa Verde e domani a Oristano. Un personaggio da ascoltare. Con molta attenzione. Mario Guerrini.