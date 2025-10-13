L'osservatorio di Guerrini: Che succede alla ex raffineria Saras dei Moratti di Sarroch?

Cagliari. Che succede alla ex raffineria Saras dei Moratti di Sarroch? Da diversi giorni gli abitanti locali distanti anche molti km lamentano forti e sgradevoli odori dagli impianti. È necessario rimanere nelle case con le finestre chiuse. Tanto l'aria è irrespirabile. Una situazione che sta portando alla mobilitazione di cittadini e associazioni ambientaliste. Ma i primi a doversi mobilitare sono i sindaci dei comuni interessati, tradizionalmente molto condiscendenti con la raffineria. Quattro dirigenti sono sotto inchiesta. Ma non si possono certo attendere i lunghi tempi dei processi. La salute di vaste fasce della popolazione è sotto attacco. Mario Guerrini.