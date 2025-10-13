Attualità L'osservatorio di Guerrini: Domenico Bagalà

Domenico Bagalà. L'ingegnere calabrese trapiantato a Cagliari e recentemente nominato dal ministro Salvini Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale della Sardegna. Ieri è stato tirato in ballo dal quotidiano "Domani" per presunta vicinanza al clan mafioso dei Piromalli di Gioia Tauro. La notizia, che se fondata rappresenterebbe uno scandalo di clamorose dimensioni, è stata pavidamente ignorata dalla stampa di regime in Sardegna. Non dall'Osservatorio. Nessuno ha sentito il dovere di indagare. Nessuno ha ritenuto di dare la parola all'accusato Bagalà per dare la sua versione dei fatti ed esprimere il suo giusto diritto di discolparsi. Anche perché non è sottoposto ad alcuna indagine. Silenzio assoluto dei media sardi. Quasi in stile mafioso, tanto per restare in argomento. Eppure l'Autorità Portuale è un Ente pubblico di notevole importanza. Soprattutto per un'Isola come la Sardegna. Tant'è che ha a disposizione un capitale di circa 800 milioni da spendere per le strutture portuali sarde. "Domani" nel titolo ha definito Bagalà un "amico dei clan". Accusa più grave di questa per un dirigente pubblico è difficile trovarla. Eppure tutti zitti, codardamente, con la coda tra le gambe. Bagalà, come scrive "Domani", è citato in più tratti dell'inchiesta che ha portato in carcere, le scorse settimane, 26 esponenti mafiosi di Gioia Tauro, nel cui porto per qualche tempo ha avuto incarichi lui stesso. Nessuno ha niente da dire? E la Lega che l'ha indicato? E lo stesso Bagalà, non trova opportuno fugare i sospetti? Anche se non è indagato. Il Mio Osservatorio è responsabilmente a sua disposizione. Mario Guerrini.