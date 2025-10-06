Attualità La prevenzione alla droga protagonista al 20° Motoraduno Regionale "Memorial Marco Ambus" di Villasor

La ventesima edizione del Motoraduno Regionale "Memorial Marco Ambus" tenutasi a Villasor nella giornata di domenica 5 ottobre, non è stata solo un inno ai motori d’epoca e no, alla convivialità e al sano divertimento, ma anche un importante momento di sensibilizzazione e prevenzione alla droga. Infatti, in questa edizione gli organizzatori hanno voluto introdurre un tema di carattere sociale, quello della prevenzione all'abuso di droghe, una scelta che ha incontrato un grande interesse e apprezzamento da parte delle centinaia di partecipanti. L'iniziativa, curata dai volontari della Fondazione Mondo Libero dalla Droga, ha permesso a molti giovani di confrontarsi e acquisire informazioni fondamentali su un tema sempre attuale e di grande preoccupazione per amministratori, educatori e genitori. I volontari hanno distribuito centinaia di opuscoli informativi sugli effetti delle droghe da strada più comuni come marijuana, alcol, cocaina ed eroina, ponendo l'accento anche sull'abuso di antidolorifici e, in particolare, sul fentanyl.



La presenza di un tema così “impegnativo” in quel contesto di festa ha colpito profondamente il pubblico presente, formato da persone di diverse generazioni, evidenziando una preoccupazione sempre più sentita e diffusa. Queste iniziative sono importanti perché, anche se in un contesto di festa, il problema droga è sempre in agguato, sono stati i commenti di tante persone contattate dai volontari, ricevendo i ringraziamenti per l’impegno profuso e gli encomi agli organizzatori per la scelta. Particolare attenzione è stata data al fentanyl, un oppioide sintetico estremamente pericoloso che, dopo aver mietuto decine di migliaia di vittime negli Stati Uniti, purtroppo sta facendo la sua comparsa anche in Sardegna. Una signora ha voluto condividere la sua drammatica testimonianza: "Ho visto personalmente un ragazzo che barcollava come uno zombie, completamente curvo, trasformato nei tratti del viso. Questa porcheria non la si vede solo in TV. Purtroppo, è arrivata anche qui. Grazie per questa informazione, speriamo arrivi ai ragazzi e li metta in guardia." Il successo dell'iniziativa di prevenzione fatta durante Motoraduno è l'ennesima dimostrazione di quanto siano drammaticamente attuali le parole pronunciate nei lontani anni '70 dal filosofo L. Ron Hubbard che scriveva: "Le droghe sono l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale."



Una dimostrazione sul campo che l'impegno per la salute e la sicurezza della comunità, soprattutto delle nuove generazioni, può e deve trovare spazio in ogni contesto sociale e di aggregazione. Chi volesse informazioni sui materiali della campagna di Mondo Libero dalla Droga o attivarsi collaborando in prima persona con i volontari, può farlo contattando il sito: www.cagliariliberadalladroga.com oppure scrivendo una mail a: affarisociali@gmail.com o chiamando al 348 7362226