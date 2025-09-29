Attualità L'osservatorio di Guerrini: Cagliari. I nostri soldi. Buttati al vento. Sprecarli è un delitto

Cagliari. I nostri soldi. Buttati al vento. Sprecarli è un delitto. Perché sono il frutto dei nostri sacrifici. In questo racconto domenicale riparlo dei 200 mila euro elargiti con una facilità impressionante dalla Regione Sardegna per un premio giornalistico. Era stato battezzato come il Premio di Giornalismo "Regione Sardegna". Si è svolto ieri e l'altro ieri, nel silenzio generale, al Forte Village di Santa Margherita. Dopo le rivelazioni in anteprima del Mio Osservatorio il Premio ha cambiato identità. È diventato International Sardegna Awards. Cioè "Premi internazionali Sardegna". La Regione Sarda, da madrina è diventata una semplice dispensatrice di soldi pubblici (i nostri). Il tutto è stato possibile perché c'erano in ballo i collegamenti con SkyTg24. La manifestazione è stata una passerella artificiosa di giornalisti di tutta Europa. Per il niente. Semplicemente per un carosello di visibilità e narcisismo pagato con le nostre tasse. Un evento che di sardo aveva solo l'etichetta di Ichnos. Un marchio ideato nell'Isola di Ischia, nella sede di un gruppo che organizza manifestazioni pompose di premi giornalistici con tv e firme di rilievo del cosmo dell'informazione. Insomma una serie di scatole vuote, con mille esibizioni, riconoscimenti narcisistici alla ricerca di applausi.



Il tutto organizzato operativamente dal direttore abruzzese del quotidiano sassarese La Nuova Sardegna, il cui editore è un altro abruzzese. Di sardo c'era soltanto la localizzazione turistica. Peraltro di proprietà di un imprenditore straniero. Nel mare magnum delle elargizioni agli amici la Regione Sardegna ha destinato a questa iniziativa 120 mila euro in epoca Christian Solinas. E 80 mila aggiuntivi concessi dall'assessore Ilaria Portas nel 2024. La Governatrice Todde era non a conoscenza di questo secondo finanziamento. In buona sostanza: 200 mila euro stanziati per una manifestazione che è servita solo a progetti non sardi, da cui la Sardegna non ha tratto il minimo giovamento. Mille e mille cose non si possono fare negli ospedali sardi perché non ci sono i soldi. Però spendiamo 200 mila euro, che sono piccola cifra, per un dono ad amici venuti da fuori. Piccola cifra, ma sempre denari nostri. Buona domenica. Mario Guerrini.