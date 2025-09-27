Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il famigerato quinquennio sardista-salviniano in Regione Sardegna

Il famigerato quinquennio sardista-salviniano in Regione Sardegna. Ieri mattina, i protagonisti di quella stagione infernale della politica sarda, erano sotto accusa in un'aula del Tribunale di Cagliari. Per il processo sulle nomine in Regione. Gli inquisiti sono l'élite dei 5 anni del peggior governo della storia dell'autonomia sarda. A Cominciare dall'ex Governatore salviniano Christian Solinas, il suo braccio destro Nanni Lancioni (consigliere regionale sardista), il manager numero uno dell'epoca, Massimo Temussi (ex Direttore di Aspal prima e Ats poi), gli ex assessori Anita Pili, Valeria Satta e Alessandra Zedda (vice-presidente della ex Giunta). E c'è pure un uomo di sinistra, Maurizio De Pascale (leader di Confindustria), perché, secondo il fumus accusatorio, negli "affari" come sempre i confini politici si azzerano. E poi c'è una lunga lista di nomi di dirigenti e funzionari della Ras e di Enti, che sarebbero stati succubi del potere politico nei reati che vanno dalla corruzione (non per tutti) all'induzione indebita al falso. Insomma, nel mirino del Pm Andrea Vacca un presunto sistema di potere che avrebbe inquinato la macchina della Regione Sardegna. In un mix di ambizioni politiche e di carriere dirigenziali.



Tenendo presente che la riforma Nordio ha svuotato il procedimento del reato (abolito) di abuso d'ufficio che secondo molti giuristi era la molla che faceva emergere i filoni della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Dal robusto collegio difensivo è partita in aula la richiesta della esclusione di parte delle intercettazioni incluse nel fascicolo. Il giudice che presiede il collegio, Giovanni Massidda, si è riservato la decisione. Giova sottolineare che un dibattimento così importante, così delicato e così devastante sul piano politico oltreché su quello penale, non ha avuto un richiamo in prima sui due quotidiani sardi. Del resto, durante i 5 anni salviniani in Regione, i due gruppi editoriali sono stati una "spalla" fondamentale per lo sviluppo della azione politica ed economica del patto di ferro che ha unito le bandiere leghiste a quelle sardiste nella terra dei 4 Mori. Con accenti che pure esponenti leghisti hanno definito come filosofie colonizzatrici. Mario Guerrini.