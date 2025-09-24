Attualità L'osservatorio di Guerrini: Le incredibili ultime follie della Lega salviniana in Sardegna

Cagliari. Le incredibili ultime follie della Lega salviniana in Sardegna. Uno spettacolo buffo che richiama alla memoria il Circo Magico di Christian Solinas. L'ex assessore agli Affari Generali e poi all'Agricoltura, Valeria Satta, si è dimessa. Dopo aver beneficiato per 5 anni di incredibili incarichi e prebende. Lascia la Lega perché, ha scritto sul suo profilo, "è venuta meno l'attenzione verso le comunità locali". Forse si riferisce alla nomina del calabrese Domenico Bagalà alla Presidenza dell'Autorità Portuale sarda. Comunque, la Satta ha impresso un segno importante nella "comunità" leghista: è inquisita sul piano penale per una delle tante gesta quando era assessore, ed è stata condannata dalla Corte dei Conti a risarcire un danno erariale di 220 mila euro. In contrasto con questa "catastrofica" perdita, la Lega si rifà immediatamente con un sensazionale ritorno, quello dell'ex consigliere regionale Andrea Piras. Che, dopo aver fatto un ingresso trionfale nell'UDC, ha deciso di riabbracciare il primo amore. Il Carroccio, appunto. Di cui era stato personaggio "monumentale". "Non ho mai smesso di credere nella visione politica e progettuale di Matteo Salvini". Ha scritto a caratteri d'oro nel diario delle meraviglie della cronaca politica sarda. Questo sì che è uno che se ne intende. Mario Guerrini.