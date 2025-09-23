Attualità L'osservatorio di Guerrini: Gli avvoltoi sono quelli dell'energia - Le loro mire sono sulla Sardegna

Cagliari. Gli avvoltoi. Sono quelli dell'energia. E le loro mire rapaci sono sulla Sardegna. I poteri forti sono tutti uniti per sostenere il metano, le pale eoliche, il fotovoltaico, il nucleare, il Tyrrhenian Link. Solo a fini speculativi. Tutto sulla pelle dei sardi. Tutto si decide a Roma o comunque fuori dalla Sardegna. I sardi sono solo spettatori. Il gioco, nella Terra dei 4 Mori, è condotto dal potere economico e finanziario. Con il sostegno della Politica. Perché i Partiti oggi sono in mano a piccole ma potentissime congreghe. Collegate al mondo imprenditoriale. Il destino della Sardegna è nelle mani degli speculatori. Con i gruppi editoriali che fanno da strumento propagandistico. Attenzione: questa è una fase delicata per il futuro della Sardegna. Se la stanno giocando sulla nostra pelle un pugno di personaggi che hanno in mano tutti gli elementi che muovono l'economia. Tutti i segnali vanno in questa direzione.



E non c'è nessuna azione di contrasto. I comitati popolari denunciano certe situazioni. Ma sono privi del potere dei soldi. Senza mezzi finanziari non vanno da nessuna parte. Mentre giornali, banche, gruppi finanziari, fondi di investimento, multinazionali, imprenditori, leader politici lavorano in sintonia per fare della Sardegna una gigantesca piattaforma speculativa. Sui grandi affari, sui progetti energetici, sulle nomine negli enti decisionali alla fine decidono sempre gli stessi. In questo vortice pazzesco crescono in maniera preoccupante le infiltrazioni mafiose. Perché le cosche, e chi per loro, vanno dove scorre il denaro. L'energia è la nuova colonizzazione. Come le servitù militari, come le tante cattedrali nel deserto, come le tante Sir, come le tante imprese inquinanti, dei fanghi rossi, dei metalli pesanti, e della spaventosa proliferazione di sostanze cancerogene e quindi di tumori. I manager venuti da fuori servono anche a questo. Fanno parte dei progetti speculativi. Mario Guerrini.