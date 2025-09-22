Attualità L'Osservatorio di Guerrini: il nuovo avamposto leghista in Sardegna

Cagliari. Il nuovo avamposto leghista in Sardegna. Sembra stia diventando l'Autorità Portuale. Il Commissario Straordinario, fresco di nomina salviniana, è Domenico Bagalà, ingegnere calabrese di recente trapiantato a Cagliari. Sono in corso le pratiche per il suo passaggio alla Presidenza, dopo l'assenso della Presidente di Regione, Alessandra Todde (5Stelle). Ci sono altre figure chiave da nominare. Tra queste, pare, quella del Segretario Generale, attualmente Natale Ditel. Considerato il braccio operativo di Massimo Deiana (area Cabras Pd) decaduto dopo i due mandati previsti dalle norme. Al posto di Ditel potrebbe arrivare un leghista di ferro. Tal Luca Erba, concittadino del parlamentare del Carroccio Eugenio Zoffili. Zoffili, lombardo, è stato per un paio di anni Coordinatore regionale della Lega in Sardegna. Luca Erba è stato capo di Gabinetto dell'assessore ai Trasporti leghista Giorgio Todde. Quello che, con un apprezzato moto di orgoglio, è passato alla storia perché, confesso': "ci trattano come fossimo una colonia". Erba è diventato poi Capo di Gabinetto dell'assessore Pier Luigi Saiu (Lega, lavori pubblici), mentre ai Trasporti andò Antonio Moro, Presidente dei 4 Mori. Il quale ha criticato la nomina di Bagalà alla Autorità Portuale con una esilarante dichiarazione: la Sardegna è diventata una colonia! Tornando a Luca Erba (che vive a Olbia) forse conta molto il fatto che sia stato anche compagno di classe di Zoffili. Peraltro c'è da dire che l'incarico di segretario all'Autorità Portuale, interessa fortemente anche ad Alessandra Zedda. Ex vice presidente di Christian Solinas, all'epoca in Forza Italia, oggi fan salviniana. A Pontida, lo scorso week end, la Zedda ha vivacizzato lo stand della Sardegna offrendo ai nuovi amici leghisti pecorino ed altre prelibatezze dell'isola. Mario Guerrini.