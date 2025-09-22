Gaza, l’aperitivo e il rimpianto delle piazze: il laboratorio geopolitico che decide il mondo

L’offensiva di terra israeliana a Gaza, come già scritto nei giorni scorsi, è un atto geopolitico in senso proprio, una mossa calibrata che ha più a che fare con l’architettura strategica dello Stato e con i bisogni di sopravvivenza simbolica che con la pur devastante contabilità dei caduti. Israele non attacca perché ha scoperto d’improvviso l’orrore di certi metodi; attacca perché la sua condizione storica — piccola enclave ebraica immersa in un mare di popolazioni e potenze arabo-musulmane — le impone una continua riaffermazione di forza immerso nel mondo arabo, definizione di peloso razzismo di noi altri, mondo arabo di genti che non parlano nemmeno la stessa lingua ma per noi tutti uguali. La penetrazione dei carri armati nel cuore urbano della Striscia è messaggio rivolto ai vicini, agli alleati e agli avversari. Dimostra che l’IDF resta capace di imporsi, che Hamas non è garante della sicurezza neppure nei suoi bastioni, e che Gerusalemme sa affermare autonomie di azione perfino rispetto ai paladini diplomatici più prossimi.

Su questo sfondo, il costo umano assume la sua tragica dimensione: centinaia di migliaia di sfollati, ospedali ridotti a ruderi, carenza di cibo e medicinali e morti. Eppure i costi umani non interrompono la logica della deterrenza. Per lo Stato ebraico, la priorità strategica rimane quella di dimostrare che nessuna aggressione resti impunita; in tal senso, la pietà civile interna e la riprovazione internazionale diventano variabili da assorbire, non ostacoli insormontabili.

Gli Stati Uniti giocano una partita sottile, oscillando tra sostegno incondizionato e prudente contenimento. La Casa Bianca deve tenere insieme la tutela dell’alleato e la salvaguardia di interessi più ampi: un conflitto prolungato radicalizza le piazze arabe, mette a rischio la stabilità dei partner sunniti e offre spazio di manovra a Mosca e Pechino. Washington, dunque, sorregge ma non sempre pretende: tenta di evitare che l’operazione si prolunghi senza freni, perché ogni giorno in più moltiplica i danni all’ordine regionale che gli USA cercano di mantenere.

La Cina, con la sua condanna dei raid che colpiscono sedi o intermediari nelle monarchie arabe, mostra invece come Pechino intenda tutelare i suoi rapporti energetici e commerciali in Medio Oriente. La strategia cinese è semplice: condannare formalmente le esplosioni di sovranità che minano la stabilità dei regimi interlocutori e, al tempo stesso, capitalizzare il consenso anti-occidentale dove possibile. La Francia, dalla sua, alza la voce in termini retorici — «campagna distruttiva senza logica militare» — ma la sua capacità d’influenza reale si è progressivamente erosa. L’Unione Europea si rifugia nella moralità pubblica: sanzioni, appelli all’Onu, dichiarazioni alte di principio; modalità che, pur necessarie, restano frammentate e spesso ininfluenti di fronte ai calcoli di potenza.

In Israele si aprono crepe interne: proteste studentesche, famiglie degli ostaggi davanti alle residenze di governo, un’opinione pubblica spaccata. Ma la logica della deterrenza — mostrare fermezza anche al prezzo di dure scosse sociali — continua a prevalere. Allo stesso tempo, tra i palestinesi, la situazione si complica in un groviglio di alleanze ambigue: Hamas incassa appoggi indiretti da attori che sfidano apertamente la supremazia americana, e Doha, con le sue ambiguità, resta nodo cruciale nella rete di relazioni regionali che vede i capi di Hamas ospiti quatarioti.

E l’Europa? La sua irrilevanza pratica si manifesta ogni volta che i grandi interessi strategici divergono. Non esiste un “mondo arabo” omogeneo: l’Egitto non spalanca Rafah, la Giordania è già satura di rifugiati, e gli Accordi di Abramo, incentivati dall’Occidente, appaiono oggi più come tasselli di una diplomazia d’immagine che di una reale rete di stabilità. L’Unione, divisa tra solidarietà e vincoli atlantici, resta osservatrice in un teatro dove si decidono equilibri che le sfuggono.

In Italia il rito delle piazze — bandiere, ordini del giorno, scioperi e cortei — è una risposta civile che ha valore politico e morale, ma che raramente impatta la traiettoria dei conflitti lontani. Lo sciopero generale di oggi, le assemblee di provincia, i voti comunali ad hoc a favore di Gaza sono testimonianze di partecipazione; rimangono però simboli. Sventolare una bandiera in piazza non muta i rapporti di forza che si negoziano tra Gerusalemme, Washington, Teheran, Doha e i centri decisionali di Pechino e Mosca.

E allora cosa resta dopo l’ora dell’aperitivo e il lungo weekend tanto atteso? Resta la sensazione del déjà vu: parole forti, proclami, qualche resa dei conti locale; poi il ritorno alla quotidianità. Resta, ancor più inquietante, la consapevolezza che Gaza si conferma laboratorio geopolitico dove si misurano deterrenza, influenza e calcolo strategico. Non è una deliberazione municipale a riscrivere le regole del conflitto: esse si scrivono nelle sedi dove si pesano interessi di potenza, e dove le decisioni — spesso ciniche, sempre dure — determinano destini umani che le dichiarazioni pubbliche non riescono a riassorbire.

La lezione è amara ma chiara: se la politica vuole uscire dall’evocazione retorica, deve cercare strumenti concreti di influenza — alleanze coerenti, iniziative diplomatiche credibili, strategie che mettano insieme interessi e principi. Altrimenti, quello che resta è il coro delle piazze e la lunga scia di distruzione che continua a segnare il terreno palestinese, mentre i grandi giocatori del mondo continuano a recitare, come sempre, il copione della realpolitik.