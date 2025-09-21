Attualità L'Osservatorio di Guerrini: l'anello al naso

IL MIO OSSERVATORIO (6580). Cagliari. Racconto domenicale. L'anello al naso. Il Premio di Giornalismo della Regione Sardegna, dopo le rivelazioni esclusive del Mio Osservatorio, ha cambiato pelle. Secondo quanto si apprende da 2 pagine promozionali sull'Unione Sarda di oggi. È diventato International Sardegna Awards. Pensato, disegnato, costruito e prodotto nelle stanze di un edificio dell'isola campana di Ischia. Una operazione commerciale di alto livello ripresa da Sky TG 24. Ideata dai due fratelli campani Valentino, noti per l'organizzazione del Premio di Giornalismo della loro Isola. La Regione Sardegna è come al solito la benigna madrina che sborsa i soldi. In due tranche. La prima 120 mila euro stanziati nel 2023 dalla Giunta Solinas e la seconda di 80 mila euro predisposti dalla assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Ilaria Portas (Sinistra Futura) nel 2024. La stessa assessora che, in un colloquio di chiarimento con la mia persona, si era scordata di aver tirato fuori il finanziamento aggiuntivo, così che il tutto appariva come unica responsabilità della giunta sardista-salviniana di Christian Solinas. La realtà è che di sardo in questa vicenda ci sono solo i soldi della Regione Sardegna e che in loco l'organizzazione è curata dal direttore abruzzese del gruppo editoriale della Nuova Sardegna. Oggi di proprietà di un editore ugualmente abruzzese. Ichnos, il marchio sociale organizzativo, ha sede nelle stesse stanze dei fratelli Valentino di Ischia. Tra i 42 protagonisti presentati in foto ci sono tanti nomi di qualità del giornalismo. Alcuni sardi, marginalmente e strumentalmente presenti. Gli ospiti d'onore delle due serate al Forte Village (26 e 27 settembre) vengono in questa prima pubblicità sottodimensionati. Giuseppe Conte appare in foto tessera insieme a tutti gli altri. Il ministro Giuli non è più citato. Però, intanto, questa stratosferica passerella non è più il Premio Regione Sardegna ma una operazione di marketing per interessi campani e abruzzesi. Però noi sardi paghiamo. Perché forse abbiamo l'anello al naso. Mario Guerrini.