Attualità L'Osservatorio di Guerrini: La libertà di espressione

Cagliari. La libertà di espressione. È sacra e inviolabile in ogni democrazia. Anche se, come ben sappiamo, le tutele per esprimere le nostre opinioni sono invece molto lontane da questi principi. In queste ore sta montando una polemica incredibile sul web a proposito dell'annunciato incontro il 3 ottobre a San Gavino (sud Sardegna) tra la Governatrice Alessandra Todde e gli studenti. La dirigente scolastica ha compilato un documento interno in cui si precisa che i ragazzi non potranno porre in libertà le loro domande. Ma anzi dovranno concordarle con i docenti. Che poi le sottoporranno al responsabile della comunicazione della Presidente. Con spirito che richiama a tempi bui. Si dice che Alessandra Todde avrebbe detto no a quesiti "politici e strumentalizzazioni e no a vicende giudiziarie". Se così fosse sarebbe aberrante. La dirigente scolastica, sull'onda delle polemiche, in una nota, smentisce e conferma. Adducendo come spiegazione l'intento di "evitare che il dibattito si disperda in questioni estranee al contesto educativo e formativo". Semplicemente pazzesco. Ho in mente un filmato, apparso mille volte sui social, riguardante l'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Il quale rispose ad una domanda "impertinente" di uno studente: "noi abbiamo combattuto, e molti hanno perso la vita, per far sì che oggi tu possa rivolgere questa domanda in libertà al Capo dello Stato". Santa verità. Se a San Gavino il sentire dei ragazzi sarà soffocato da domande preordinate, stile Minculpop, allora, ripeto, sarebbe veramente aberrante. Ognuno si prenda le sue responsabilità. L'incontro della Presidente con i ragazzi, espressione del futuro della Sardegna, non può avere confini. Altrimenti il sacrificio di quanti hanno dato la loro esistenza per la nostra libertà, apparirebbe oggi vano. Mario Guerrini.