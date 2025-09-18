Palazzo Bacaredda premia le giovani scacchiste: “Simbolo di merito, valorizzano Cagliari”

Non solo sede politica, Palazzo Bacaredda si è trasformato oggi in un palcoscenico per il talento giovanile. Due squadre femminili cagliaritane sono state premiate per i risultati ottenuti ai Campionati nazionali studenteschi di scacchi, torneo Scacchiscuola 2025: primo posto per la squadra della Scuola media dell’Istituto salesiano Don Bosco, terzo per quella della Scuola Alfieri dell’Istituto comprensivo G. Lilliu.

A consegnare i riconoscimenti, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e l’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi. «Simbolo di merito, valorizzano Cagliari», hanno sottolineato.

L’iniziativa ha voluto premiare l’impegno di ragazze che, dietro una scacchiera, hanno mostrato concentrazione, disciplina e spirito di squadra. Per loro la cerimonia è stata anche un’occasione per visitare le sale di rappresentanza del palazzo, con le opere di Figari, Ciusa, Delitala e altri artisti sardi.

Un pomeriggio di festa, dunque, ma anche di riflessione sul ruolo della scuola e delle istituzioni: incoraggiare i giovani a coltivare il proprio talento, premiando il merito senza dimenticare il valore inclusivo dello sport.