Attualità L'osservatorio di Guerrini: Non ho paura della fine della mia vita

Cagliari. Non ho paura della fine della mia vita. Sono alle soglie degli 86 anni. In ottime condizioni di salute. Faccio addirittura ancora delle sedute di allenamento atletico. Una corsetta e qualche esercizio di ginnastica. Per tenermi in forma. Ma ho piena consapevolezza che il giorno in cui chiuderò gli occhi per l'ultima volta non possa essere molto lontano. Per questo trascorro con estrema gioia interiore ogni giorno che ho la fortuna di vivere. Pur nella mia solitudine. Addolcita dalla presenza di Luna, la mia Labrador adottiva. Oggi, il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge sul fine vita. È una norma che si richiama alla possibilità di assistenza sanitaria per il suicidio medicalmente assistito. È per me un motivo di serenità in più. Per quando sarà. E se sarà necessario. Con la speranza che, almeno nella mia ultima dimora, non debba ancora una volta pagare il mutuo per la casa. Per ora, come sempre, avanti con il Mio Osservatorio. Mario Guerrini.