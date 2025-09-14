Attualità L'osservatorio di Guerrini: Racconto domenicale. "L'Anonima Sequestri"

Racconto domenicale. "L'Anonima Sequestri". È il titolo del mio primo libro sul banditismo. Scritto una vita fa. Alla fine del 1969. Erano gli anni di Graziano Mesina. La Sardegna era sconvolta dal dramma dei sequestri di persona. Dramma che poi sconvolse tutta l'Italia. Quel libro, un lampo che apri' uno squarcio di luce su quelle dolorose vicende, ebbe un successo straordinario a livello nazionale. Fu edito dall'editore cagliaritano trapiantato a Milano, Iser Fois. La presentazione in prima assoluta fu a Milano, agli inizi del'70. Nella allora celebre terrazza Martini. Intervenne addirittura il sindaco socialista Aldo Aniasi, che divenne poi ministro con il Governo Craxi. Io ero un giovane e rampante giornalista della RAI. La sala era gremita di pubblico e di autorità. C'era anche lo scrittore sardo Michele Columbu. "L'Anonima Sequestri" è rimasta un'opera principe nel panorama letterario sul tema della criminalità legata ai rapimenti a scopo di estorsione. Tant'è che recentemente è stata stata ristampata in nuova versione, con testo integrale immutato, per le edizioni ISKRA, di Manlio Manca (Ghilarza). Ed anche questa edizione ha riscosso consenso sin dal suo apparire in libreria. Quella presentazione a Milano resta un ricordo indimenticabile. Aniasi, il sindaco più celebrato all'epoca, fu molto affettuoso con me. Ed ebbe parole che rimangono scolpite nella mia mente e nel mio cuore: "il suo coraggio - disse al pubblico - è un esempio significativo del valore della nuova generazione di scrittori che descrivono la realtà del nostro Paese". Mario Guerrini.