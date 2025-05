Attualità L'osservatorio di Guerrini: La festa della mamma

È una vecchia foto. Sbiadita nel tempo. Sono con la mia Mamma. E con la mia cara sorellina, Vera. È il 1944. La tragedia della seconda guerra mondiale non è ancora finita. Siamo a Cagliari, in via Roma. Questa è l'immagine più dolce che ho, tra le poche, della mia Mamma. Perché sono con lei per mano. E mi sembra di sentire ancora il suo calore. Lei era bella e piena di tenerezza. Come tutte le Mamme. Con Papà, è il ricordo più forte della mia esistenza. Come è sicuramente per ciascuno di noi. Perché Mamma e Papà sono il segno indelebile che ci accompagna per sempre nella vita. Oggi, che il mio cammino volge naturalmente al termine, ne sento ancor più forte la mancanza. Ma ho costante nel mio cuore la loro presenza. È un pensiero comune in tutti noi. E a chi ha ancora la Mamma dico: abbracciatela e stringetela forte. Anche per me. È un dono immenso. Mario Guerrini.