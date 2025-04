Attualità Verru come Donaldo Il nuovo motivetto pasquale dell'Alguer: "Se munera non ne hai un posto già lo dai" Per Pif è tempo di correre dall'Innominato

Le ciffute politiche algheresi si spostano anche verso altri lidi, toccano anche il centro Sardegna. Ieri notte Verru novello Donaldo, ma solo per la similitudine tra i capelli e il logo del suo partito, ci ha svelato come funziona la politica. Vi ricordate quando Pif ha annunciato che grazie all'amicizia con l'Innominato aveva portato in cascina un Tros di evento mondiale sportivo? Solo che la RAS quando lo facevano dove si comanda dava una passata di soldi, per l'Alguer quattro spiccioli. Però avevano trovato il modo di convincere l'innominato a fidarsi degli amici caballeros di Carlo V. E se ti facciamo direttore o ti diamo nomine "sportive" in rifondazione e ci arrangiamo? Solo che hanno scoperto che non si può. Ricordiamolo un conto è organizzare eventi e un conto è supportarne la logistica. Tra un comma, un titolo, un articolo, una norma, un bla bla bla Verru s'è rotto il bip e ha svelato tutto. Ha gridato alla luna: mi siete venuti a noia! Poi dicono che Togliattino gli abbia detto: " I Accabara". E in una settimana ha cancellato un secondo post sull'argomento. Al terzo diventerà una prova. O erano due gli indizi per una prova? Poco importa ormai. L'abbiamo detto anche la scorsa volta, ad Alghero piace lo sport ma non si sa bene quale. Uno è sicuramente quello della baraglia e del casino. Poi attenzione siamo sotto Pasqua e lu Dascravament è vicino. Chi tireranno giù dalla Croce? Stay tuned!