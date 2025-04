Attualità L'osservatorio di Guerrini: I titoli di guerra israeliani

I titoli di guerra israeliani. Che hanno consentito a Gerusalemme di finanziarsi anche per la guerra a Gaza. Sostanzialmente si può dire che li abbiano comprati anche i sardi. Infatti tra gli acquirenti dei War Bond di Israele c'è la BPER (Banca Popolare Emilia e Romagna). Di cui la Fondazione di Sardegna detiene il 10,2 per cento delle azioni. Il vicepresidente del Cda di BPER è l'ex parlamentare ed ex presidente di Regione, Antonello Cabras. Cabras è il titolare della corrente più forte del Partito Democratico in Sardegna. E sicuramente anche l'uomo politico più influente. Oltreché titolare di uno studio ingegneristico molto qualificato. Ed è in rapporti eccellenti con l'imprenditore De Pascale. Sto parlando di giganti del sistema politico e imprenditoriale della Sardegna. Forse l'operazione dei titoli di guerra non è il massimo sul piano dell'immagine. Visto che Israele è accusato di crimini di guerra. Mario Guerrini.