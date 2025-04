Attualità L'osservatorio di Guerrini: "Gli assalti stradali"

Gli assalti stradali. Fanno parte di una connotazione identitaria delinquenziale del banditismo sardo. Nell'immediato dopo guerra le componenti criminali dell'isola si esprimevano con gli agguati sulle strade proprio, e non soltanto, ai furgoni portavalori. Il 13 agosto del 1949, a Monte Maore, in Ogliastra una rapina costò la vita a 4 carabinieri di scorta ad un pulmino con le paghe per gli operai che stavano costruendo la diga sul Flumendosa. Altri 5 militari rimasero feriti. Le rapine stradali proseguirono. Ma poi i fuorilegge passarono ai sequestri di persona. Allora più redditizi. Finita la stagione dei rapimenti, diventati altamente rischiosi per i banditi, si passò al commercio di droga. E ripresero le rapine stradali. Con il cui ricavato si investiva in droga. Gli specialisti, in questo caso, erano gli ogliastrini. Tra i quali i pericolosissimi Marcello Ladu (di Villagrande Strisaili) e Raffaele Arzu (di Talana). Che addirittura si resero protagonisti di "operazioni" nel centro Italia. Soprattutto in Toscana ed Emilia. Non solo. Arzu partecipò ad un assalto a Copertino, in provincia di Lecce. In Puglia. Era il dicembre 1999. In quell'agguato morirono tre vigilantes. Ci furono anche tre feriti. Arzu agì addirittura assieme al boss mafioso della Sacra Corona Unita, Vito di Emidio. Un inedito connubio tra mafia pugliese e banditismo sardo. Quella che ci fossero sardi nel commando che pochi giorni fa ha compiuto l'assalto in autostrada, vicino a Livorno, è molto più che una ipotesi. Come la storia insegna. Mario Guerrini.