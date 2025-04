Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il trucco con i sindaci è sempre lo stesso

Il trucco con i sindaci è sempre lo stesso: promesse di posti di lavoro con l'installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Molti ci credono. O fanno finta di crederci. Ma la realtà è ben diversa. Come segnalano l'Unione Sarda e la Nuova Sardegna on line. Sui versanti del Limbara, a Tempio, è in corso la realizzazione di un importante complesso fotovoltaico. Si è scoperto che vengono occupate alcune decine di lavoratori asiatici. Sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del lavoro. Alcuni imprenditori di ordine polacca sono stati denunciati. I lavoratori sarebbero sfruttati e i loro contratti presenterebbero grosse irregolarità. Sono scattate contravvenzioni per 255 mila euro. È una clamorosa conferma del business selvaggio che ruota attorno a molti insediamenti energetici green. Mario Guerrini.