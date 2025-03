Ad Alghero poche pompe e adesso chi glielo dice all'assessore Scopatore?

Dalle pompe alle boe è un attimo. Italo ha organizzato una rivolta popolare. Popolare, non esageriamo, diciamo borghese. Ha detto "chi ha una barca con me!". Ad Alghero c'è chi non ha una casa figuriamoci una barca. Sempre con i poteri forti. Incorreggibile.



Da poco quelli di OC hanno fatto una conferenza stampa per dire che non contano più nulla. Meglio esserne consapevoli. Qualcuno ha detto che Ramon firmerà una proroga sul regolamento dei suoli pubblici. Italo è pronto a portare il consiglio dentro un film di Fantozzi ma per davvero. La corazzata "Katiotontin". Noi prepariamo i termos di caffè. Il Pifferaio ha iniziato a sudare freddo. Potrebbe prendersela, ma non si sa bene dove. Impaurito!





Ma passiamo ad un argomento più leggero. Hanno approvato il PREBA. Grazie. Tutti ne parlano. Le battaglie facili piacciono a tutti e tutti vi si accodano. Già difficile dire effettivamente cosa si farà in seguito ma buttiamola in caciara come al solito: Preba nà volz ha detto qualcuno. Da un tema scottante all'altro. Che belli vederli tutti uniti per il PREBA. Cuoricini che si fanno le fusa. Prova a parlare di PUC e vedi come passa la sintonia.





Ieri Colle del Tormento era pronto ad una diretta poi dev'essere che quelli delle botteghe oscure mazziniane lo hanno intercettato per tempo. Il Pifferaio avrà iniziato ad incantarlo per una trentina di mezzorette passando da quando ha fatto il cane da tartufo a quando ha detto che vuole più nomadi digitali in città. Colle del tormento si è velocemente assopito. Che maestro il Pifferaio. Novello Morfeo o per i più giovani ma non troppo "jigglypuff. Buonanotte.

Grande clamore all'Alguer. Ogni tanto Stone ne lancia una. Prima voleva abbattere il Palazzo dei Congressi. Ora si lamenta che non saprà più dove fare il pieno. Appena l'ha letto Susanna si è chiusa in preghiera. Ma come fai a parlare di un tema così scottante quando al governo della città ci sono i ferventi religiosi della mercede e oltre? Dicono che Susanna sia ancora alla ricerca di una citazione colta sul tema ma nei suoi libri non se ne trovano. Amen. E Lo Re cosa dirà? Più lo mandi giù, più ti tira su! Fa male la pubblicità, si sa. Ma poi proprio ora che sta per arrivare l'estate? I turisti poi non vengono! L'aveva capito bene l'assessore Scopatore che ci ha tenuto ad informare tutti che ad Alghero si scopava anche a capodanno. E adesso? d'estate niente? Chi ci pensa al decoro?