Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nella città di Cagliari nel mese di dicembre

A Cagliari, nel mese di dicembre 2024, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte

congiunturale, ha segnato una variazione del -0,1%, risultando così in controtendenza rispetto al mese di

novembre in cui si era registrata una variazione del +0,1%.

L’indice tendenziale registra una variazione del +1,4%, che risulta in diminuzione anche esso rispetto al mese

precedente in cui si era avuto +1,7%.





Prodotti alimentari e bevande analcoliche

La divisione in esame, questo mese, registra una variazione congiunturale del -0,7%, che risulta essere in

controtendenza rispetto al +0,9% del mese precedente. L’indice tendenziale che ha una variazione del +1,6%,

segna una diminuzione anche esso rispetto al +2,9% che si era registrato nel mese di novembre. Nello

specifico in aumento si segnala una sola variazione significativa nella classe “Caffè, tè e cacao” +3,1%. In

diminuzione ci sono da segnalare le variazioni significative delle classi “Frutta” -4,8%, “Oli e grassi” -2,5%,

“Vegetali” -2,0% e “Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi” -1,0%.





Bevande alcoliche e tabacchi

L’indice della divisione, nel mese di dicembre, registra una variazione congiunturale del -0,4%, nel mese di

novembre si era avuta una variazione del -0,1%. L’indice tendenziale registra una variazione del +2,8%,

risultando così in diminuzione anche esso rispetto al +2,9% registrato nel mese precedente. Nello specifico in

aumento non si segnala alcuna variazione. In diminuzione si segnalano variazioni significative nelle classi

“Alcolici” -3,6%, “Vini” -2,5% e “Birre” -1,0%.





Abbigliamento e calzature

In questa divisione, questo mese, l’indice congiunturale non registra alcuna variazione, in diminuzione

rispetto al mese precedente in cui si era avuta una variazione del +0,4%. L’indice tendenziale registra una

variazione del -0,3%, risultando così in diminuzione anche esso rispetto al -0,2% che si era avuto nel mese

precedente. Nello specifico, in aumento come in diminuzione non si segnala alcuna variazione.





Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

Nella divisione presente, questo mese, si ha una variazione congiunturale del +0,3%, valore che risulta essere

lo stesso registrato nel mese precedente. L’indice tendenziale, che registra +0,9%, risulta essere in aumento

rispetto al +0,5% che si era avuto nel mese di novembre. Nello specifico, in aumento come in diminuzione

non si segnala alcuna variazione significativa





Mobili, articoli e servizi per la casa

In questa divisione, nel mese corrente, non si segnala alcuna variazione congiunturale, che risulta essere in

diminuzione rispetto al +0,5% del mese precedente. L'indice tendenziale registra una variazione del +0,6%

risultando così in diminuzione anche esso rispetto al +0,9% che si era avuto nel mese di novembre. Nelle

singole classi in aumento non si registra alcuna variazione significativa. In diminuzione si hanno le variazioni

significative delle classi “Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti” -6,5% e “Piccoli elettrodomestici” -2,5%.





Servizi sanitari e spese per la salute

L’indice congiunturale della divisione questo mese registra una variazione del -0,2%, in controtendenza

rispetto al mese precedente in cui si era avuta una variazione del +0,1%. L’indice tendenziale, che si attesta

sulla variazione del +0,9%, risulta essere in diminuzione anche esso rispetto al +1,1% registrato nel mese di

novembre. Nello specifico, in aumento come in diminuzione non si segnala alcuna variazione significativa.





Trasporti

L’indice congiunturale della divisione a dicembre segna una variazione del +0,5%, che risulta essere in

aumento rispetto al +0,2% che si era avuto nel mese precedente. L’indice tendenziale che ha una variazione

del +0,8%, risulta essere in controtendenza rispetto al -0,5% che si era registrato nel mese di novembre. Nello

specifico, in aumento si segnalano variazioni significative nelle classi “Trasporto aereo passeggeri” +18,5% e

“Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne” +3,0%. In diminuzione non si segnala alcuna variazione

significativa.





Comunicazioni

In questa divisione, nel mese di novembre, non si ha alcuna variazione congiunturale, che risulta essere in

aumento rispetto al -0,1% registrato nel mese precedente. L’indice tendenziale che si attesta su una variazione

del -1,4%, risulta essere anche esso in aumento rispetto al -1,5% che si era avuto nel mese di novembre. Tra le

singole voci, in aumento come in diminuzione non si segnala alcuna variazione significativa.





Ricreazione, spettacoli e cultura

Il tasso congiunturale della presente divisione, a dicembre, segna una variazione del +0,7%, che risulta essere

in controtendenza rispetto al -0,6% registrato nel mese precedente. L’indice tendenziale segna una variazione

del +0,8%, in diminuzione rispetto al +1,5% che si era avuto nel mese di novembre. Tra le singole voci, in

aumento si segnalano variazioni significative nelle classi “Pacchetti vacanza” +10,0%, “Libri”+4,2% e

“Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini” +2,4%. In diminuzione si

segnalano le variazioni significative delle classi “Supporti di registrazione” -6,5% e “Servizi ricreativi e

sportivi” -1,1%.





Istruzione

In questa divisione, questo mese, l’indice congiunturale non registra alcuna variazione, anche nel mese

precedente non si era registrata alcuna variazione. L’indice tendenziale registra una variazione del +4,7%,

risultando così, anche esso, con lo stesso valore registrato nel mese di novembre. Nello specifico, in aumento

come in diminuzione non si segnala alcuna variazione.









Servizi ricettivi e di ristorazione

L’indice congiunturale della divisione a dicembre registra una variazione del -0,7%, nel mese precedente si era

registrata una variazione del -1,3%. L’indice tendenziale che registra una variazione del +2,7%, risulta in

diminuzione rispetto al +3,7% che si era registrato nel mese precedente. Tra le singole voci, in aumento non si

segnala alcuna variazione significativa. In diminuzione si segnala una sola variazione significativa nella classe

“Servizi di alloggio” -5,8%.





Altri beni e servizi

In questa divisione, a dicembre, l’indice congiunturale registra una variazione del +0,3%, risultando così in aumento rispetto al +0,2% che si era avuto nel mese precedente. L’indice tendenziale che ha una variazione del +4,2%, risulta in diminuzione rispetto al +4,4% che si era registrato nel

mese di novembre. Tra le voci, in aumento ci sono da segnalare variazioni significative nelle classi “Gioielleria ed orologeria” +2,0% e “Apparecchi elettrici per la cura della persona” +1,3%. In diminuzione si segnala una sola variazione

significativa nella classe “Assistenza sociale” -1,0%.