Attualità L'osservatorio di Guerrini: Magico Sinner

Magico Sinner. Vince anche gli US Open. In tre set. Contro l'americano Fritz. Mai nessun italiano come lui. Il tennis azzurro, guidato dal Presidente cagliaritano Angelo Binaghi, è a livelli stratosferici. Con tutto il movimento. Nel doppio misto c'era già stato due giorni fa il successo della coppia Andrea Vavassori-Sara Errani. Entusiasmante. Mario Guerrini. Jannik bacia la fidanzata dopo il trionfo