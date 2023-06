I giochi virtuali sul calcio

Il calcio è lo sport più popolare, amato dai fan di tutto il mondo. Negli ultimi anni ha trovato una larga diffusione anche in una nuova versione sul web: il calcio virtuale. Si tratta di simulazioni di partite di breve durata, disponibili su alcune tra le principali piattaforme di gaming e realizzate al computer con sofisticati software. Consentono di puntare soldi veri, mettendo a disposizione un servizio di streaming ad hoc, per guardarle da pc e mobile. Si caratterizzano inoltre per presentare molteplici quote, proprio come avviene per le classiche scommesse sul calcio. Qual è la differenza? L’esito delle gare viene deciso in modo completamente casuale da un algoritmo. Non si punta pertanto su una prestazione di veri calciatori.

Come funzionano i giochi sul calcio virtuale

Per iniziare a giocare con il calcio virtuale, è sufficiente selezionare le partite preferite tra quelle disponibili nel palinsesto dell’operatore scelto. Il passo successivo è scegliere il tipo di giocata e confermare il piazzamento della scommessa. Una volta scaduto il timer, è possibile avviare lo streaming e controllare l’esito della giocata. Se vincente, il premio sarà accreditato nel giro di pochi secondi.

La particolarità delle scommesse virtuali sul calcio, è proprio la possibilità di poter guardare le azioni della partita in video, con tutte le azioni riprodotte in modo impeccabile al computer: calci d’angolo, rovesciate, colpi di testa e via di seguito. Grafiche curate ed effetti audio molto realistici, rendono l’esperienza di gioco emozionante. Una volta verificato l’esito, sarà possibile partecipare alla partita successiva.

Come scegliere un sito giochi virtuali

Per scegliere il miglior sito di giochi virtuali è opportuno esaminare alcuni aspetti. Tra i più importanti da considerare innanzitutto il palinsesto. Meglio prediligere le piattaforme che offrono più campionati, mettendo a disposizione statistiche, molto utili per valutare cosa puntare. Un altro fattore di cui tenere conto è la presenza di promozioni dedicate al calcio virtuale. Alcuni operatori prevedono infatti un bonus di benvenuto per questa tipologia di giochi. A tal fine consigliamo di leggere i termini e le condizioni dell’offerta.

Molto utile anche dare un’occhiata alle quote e verificare a quanto corrisponde la percentuale di vincita per i giochi virtuali di calcio. È un valore che può essere facilmente rintracciato sulla piattaforma, nella pagina dei payout. Infine verificare la presenza di app virtuali, per giocare da mobile usufruendo del vantaggio di potersi divertire ovunque, anche quando si è lontani dal pc fisso.

Differenze calcio virtuale e reale

Come nella disputa tra favorevoli e contrari al metaverso, vi sono delle differenze tra calcio virtuale e reale. In quest’ultimo le partite durano 90 minuti più recupero, nel calcio simulato soltanto pochi secondi. Quelli dal vivo sono programmati ad orari ben definiti, viceversa gli eventi di pallone virtuale sono disponibili a qualsiasi ora, basta collegarsi sulla propria piattaforma. Ovviamente un avvenimento reale può suscitare maggiori emozioni rispetto ad uno creato al computer ma, la costante crescita del genere riscontrata in questi ultimi anni, fa intuire che è sempre più apprezzata dagli amanti dell’online.