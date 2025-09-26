Smart working: quante persone ancora lavorano da remoto?

Lo smart working si è diffuso e ormai è considerato una scelta organizzativa. Ci sono milioni di persone in Italia che si alternano tra la casa e l'ufficio. Ci sono molti vantaggi naturalmente, per esempio si ha più tempo per allenarsi, per stare con i figli, per giocare sul casino online di betfair e anche per studiare e fare attività culturali. Vediamo quanti sono gli italiani che ancora lavorano in smart working.

Quanti lavorano ancora da remoto nel 2025

Gli smart worker erano 3,55 milioni nel 2024, un numero che è rimasto stabile dal 2023. La stima per il 2025 indica una crescita intorno al +5%, segno che il modello ibrido non accenna a sgonfiarsi, soprattutto nelle grandi imprese e nella Pubblica Amministrazione. Dentro le aziende italiane, quasi 2 milioni di lavoratori nelle grandi imprese usano lo smart working e hanno a disposizione circa 9 giorni al mese da remoto. Negli Stati Uniti, invece, circa il 27% delle giornate retribuite è stato svolto da casa. In Europa, la quota è simile, il lavoro è soprattutto ibrido, mentre il full smart working è ancora di nicchia.

I modelli che funzionano (e perché le aziende li usano)

Il motivo per cui molte organizzazioni non tornano al 5 giorni su 5 in ufficio è perché i costi sono ottimizzati sugli spazi e si ha la possibilità di attirare i giovani talenti che chiedono flessibilità. e un vantaggio competitivo nell'attrarre e trattenere talenti che chiedono flessibilità. Quasi tutte le grandi aziende hanno lanciato delle iniziative di smart working, con delle politiche chiare sui giorni in presenza, sugli strumenti digitali e sulla gestione dei team. Non mancano, qua e là, spinte al rientro in ufficio, soprattutto tra i big tech e i media americani. Per chi lavora in settori da scrivania (IT, finanza, consulenza), la quota di giorni da remoto continua a essere più alta della media. Anche questo conferma che non esiste uno smart working universale, cambia in base alle mansioni, alla sicurezza dei dati e alle relazioni con i clienti/utenti.

Cosa cambia nelle abitudini di tutti i giorni

Lo smart working restituisce ore di vita che prima venivano assorbite dai trasferimenti. Molti le investono in attività semplici ma fondamentali per il benessere: una corsa, preparare il pranzo con calma, leggere, imparare qualcosa di nuovo. Altri preferiscono una pausa di puro intrattenimento, dai videogiochi alle slot machine online. Lavorare bene da remoto significa organizzare la giornata. È lo stesso ragionamento di molte aziende che stanno spostando gli incontri importanti nei giorni in presenza e lasciano al remoto le attività di deep work. Infine, ricorda di tenere d'occhio le policy del tuo datore di lavoro. Diverse realtà mantengono 2-3 giorni in sede come standard, con una flessibilità extra in base ai progetti. In Italia, le ricerche mostrano che la platea degli smart worker è stabile o in lieve crescita, e che la soddisfazione per il modello resta alta, soprattutto quando gli accordi sono chiari e i manager approvano le pratiche di collaborazione digitale.