Smart working: quante persone ancora lavorano da remoto?

Lo smart working si è diffuso e ormai è
considerato una scelta organizzativa. Ci sono milioni di persone in Italia che
si alternano tra la casa e l'ufficio. Ci sono molti vantaggi naturalmente, per
esempio si ha più tempo per allenarsi, per stare con i figli, per
anche per studiare e fare attività culturali. Vediamo quanti sono gli italiani
che ancora lavorano in smart working.
Quanti lavorano ancora da remoto nel 2025
Gli smart worker erano 3,55 milioni nel 2024,
un numero che è rimasto stabile dal 2023. La stima per il 2025 indica una
crescita intorno al +5%, segno che il modello ibrido non accenna a sgonfiarsi,
soprattutto nelle grandi imprese e nella Pubblica Amministrazione. Dentro le
aziende italiane, quasi 2 milioni di lavoratori nelle grandi imprese usano lo
smart working e hanno a disposizione circa 9 giorni al mese da remoto. Negli
Stati Uniti, invece, circa il 27% delle giornate retribuite è stato svolto da
casa. In Europa, la quota è simile, il lavoro è soprattutto ibrido, mentre il
full smart working è ancora di nicchia.
I modelli che funzionano (e
perché le aziende li usano)
Il motivo per cui
molte organizzazioni non tornano al 5 giorni su 5 in ufficio è perché i costi
sono ottimizzati sugli spazi e si ha la possibilità di attirare i giovani
talenti che chiedono flessibilità. e un vantaggio competitivo nell'attrarre e
trattenere talenti che chiedono flessibilità. Quasi tutte le grandi aziende
hanno lanciato delle iniziative di smart working, con delle politiche chiare
sui giorni in presenza, sugli strumenti digitali e sulla gestione dei team. Non mancano, qua e là, spinte al rientro in ufficio, soprattutto tra i
big tech e i media americani. Per chi lavora in settori da scrivania (IT,
finanza, consulenza), la quota di giorni da remoto continua a essere più alta
della media. Anche questo conferma che non esiste uno smart working universale,
cambia in base alle mansioni, alla sicurezza dei dati e alle relazioni con i
clienti/utenti.
Cosa cambia nelle abitudini di tutti i giorni
Lo smart working restituisce ore di vita che
prima venivano assorbite dai trasferimenti. Molti le investono in attività
semplici ma fondamentali per il benessere: una corsa, preparare il pranzo con
calma, leggere, imparare qualcosa di nuovo. Altri preferiscono una pausa di
puro intrattenimento, dai
videogiochi alle slot machine online. Lavorare bene da remoto significa
organizzare la giornata. È lo stesso ragionamento di molte aziende che stanno
spostando gli incontri importanti nei giorni in presenza e lasciano al remoto
le attività di deep work. Infine, ricorda di tenere d'occhio le policy del tuo
datore di lavoro. Diverse realtà mantengono 2-3 giorni in sede come standard,
con una flessibilità extra in base ai progetti. In Italia, le ricerche mostrano
che la platea degli smart worker è stabile o in lieve crescita, e che la soddisfazione
per il modello resta alta, soprattutto quando gli accordi sono chiari e i
manager approvano le pratiche di collaborazione digitale.