Cloud Gaming, mercato da 24 miliardi: quali sono i giochi più amati

Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo degli appassionati di videogiochi in tutto il mondo. Grazie alla diffusione di tecnologie sempre più avanzate e alla crescente popolarità dei giochi online, il mercato dei videogiochi è diventato uno dei più redditizi a livello globale.

Il Cloud Gaming, in particolare, sta rivoluzionando il mondo dei videogame, portando l'esperienza di gioco ad alti livelli, grazie a connessioni iperveloci e ampie librerie di giochi offerte da piattaforme come le famose Playstation di Sony e Xbox di Microsoft, ma non solo.

Cloud gaming, un mercato in continua evoluzione

Grazie al cloud gaming, i giocatori non hanno più bisogno di acquistare costose console o computer potenti per poter giocare ai titoli più recenti. Invece, i giochi vengono trasmessi in streaming da potenti server remoti, permettendo ai giocatori di accedervi da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Questa nuova tecnologia sta riscuotendo sempre più successo grazie alla sua comodità, flessibilità e alla possibilità di accedere a una vasta libreria di giochi senza dover acquistare singolarmente ciascun titolo.

Come riporta Il Sole 24 Ore in un approfondimento, le previsioni del settore sono da capogiro per il 2026, con una stima di fatturato di 242 miliardi di dollari solo per i giochi social e mobile (su un totale di 321,1 miliardi di dollari), e un fatturato per il cloud gaming nel 2030 di ben 24,1 miliardi di dollari.

I giochi per dispositivi mobili, definiti come social e casual, guidano la crescita del settore dei videogiochi, spesso sono free-to-play in ingresso e con acquisti in game per proseguire con i livelli successivi come accade, per esempio, per Fortnite e Minecraft.

I giochi in cloud di maggior successo

I giochi in cloud più famosi includono titoli come Assassin's Creed Odyssey, Doom Eternal, Resident Evil 7, Hitman 2, Grand Theft Auto V e Monster Hunter: World. Tutti questi giochi sono disponibili su servizi di cloud gaming come Google Stadia, GeForce Now di Nvidia e Xbox Game Pass di Microsoft.

L'elevata velocità e la flessibilità di accesso al cloud gaming hanno portato alla crescita anche dei casinò online, che propongono una vasta gamma di giochi come blackjack, poker e slot, con la possibilità di giocare in live con croupier reali e di usufruire di allettanti promozioni. Tra queste, alcune guide online approfondiscono come sbloccare i bonus per le slot machine, per esempio, che si dimostrano molto attrattivi per i giocatori, poiché permettono di aumentare le possibilità di vincita e di prolungare il tempo di gioco.

Per quanto riguarda Playstation Now, invece, tra i titoli più amati ci sono quelli della saga di Final Fantasy, Duke Nukem Forever e Metal Gear Rising.

Senza dubbio le nuove generazioni rappresentano il volano per l'evoluzione e la crescita del cloud gaming. Nel 2023, infatti, l’azienda di consulenza e ricerche di mercato NewZoo ha condotto un sondaggio dal quale emerge che il 93% dei players intervistati di età compresa tra i 10-13 anni giocano abitualmente con i videogiochi e, insieme ai players di età compresa tra 13-28 anni, si sono dimostrati propensi a nuove modalità di gioco come le dirette streaming su Twitch.