Jack il Nero, il chirurgo anime che opera senza licenza

Gli appassionati del genere sanno
perfettamente che gli "anime" sono i film d'animazione prodotti
in Giappone. Il termine è l'abbreviazione del termine inglese
"animation" (animazione) e viene usato in tutto il mondo per
riferirsi specificamente all'animazione giapponese, che possiede uno stile
grafico, narrativo e tematico peculiare.
Generalmente, gli anime sono caratterizzati da
figure con occhi ampi e molto comunicativi, pettinature complesse e una grande
cura per i particolari nel disegno dei personaggi e degli ambienti.
Diversamente dall'animazione prodotta in Occidente, l'anime tende a dare
risalto alla manifestazione delle emozioni e alla vivacità dell'azione.
Un aspetto molto interessante di questo genere
narrativo è rappresentato dai target demografici che possono essere così
riassunti:
- Kodomo: Per bambini piccoli.
- Shonen: Per ragazzi adolescenti
(focus su azione, avventura, amicizia).
- Shojo: Per ragazze adolescenti
(focus su relazioni, sentimenti, crescita).
- Seinen: Per giovani uomini adulti
(temi più maturi e complessi).
- Josei: Per giovani donne adulte.
Molti “anime” prendono spunto dai Manga, i
celebri fumetti giapponesi. Un manga particolarmente ispirante per il mondo
degli “anime” è quello di Black Jack. Tra il protagonista e il celebre gioco di
carte non c’è alcuna relazione, infatti il nome si ispira alla bandiera dei
pirati con i quali il nostro insolito chirurgo si identifica. Il Blackjack, invece, è un classico gioco di
carte da casinò in cui si gioca contro il banco e dove l'obiettivo è
raggiungere un punteggio il più vicino possibile a 21 senza “sballare” (bust).
Il personaggio di Black Jack si
riferisce al protagonista del celebre manga di Osamu Tezuka, un’indiscussa autorità nel mondo dei fumetti
giapponesi.
Black Jack è un geniale chirurgo, il cui vero nome è Kuroo Hazama, che
opera illegalmente, non possedendo una licenza medica. Universalmente
riconosciuto per la sua eccezionale e ineguagliabile abilità chirurgica, Black
Jack ,il cui volto è sfigurato da cicatrici e i capelli divisi a metà tra il
bianco e il nero, è capace di affrontare e risolvere casi clinici considerati
incurabili.
Nonostante la sua straordinaria competenza,
Black Jack ha la reputazione di essere avido e insensibile, principalmente a
causa delle ingenti somme che richiede come compenso per le sue prestazioni.
Tuttavia, dietro questa facciata cinica si cela un profondo altruismo: una
parte significativa del denaro è segretamente devoluta in beneficenza e il
chirurgo agisce spesso in nome della vita e della protezione dei più deboli.
Osamu Tezuka,
spesso chiamato "il Dio dei Manga", è una figura fondamentale nel
fumetto giapponese e nell'animazione. Ha rivoluzionato il panorama con uno
stile grafico innovativo, introducendo elementi cinematografici nell'arte del
manga. È il creatore di opere iconiche come Astro Boy, Kimba, il
leone bianco e, appunto, Black Jack, influenzando generazioni di
artisti.