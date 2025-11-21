Jack il Nero, il chirurgo anime che opera senza licenza

Gli appassionati del genere sanno perfettamente che gli "anime" sono i film d'animazione prodotti in Giappone. Il termine è l'abbreviazione del termine inglese "animation" (animazione) e viene usato in tutto il mondo per riferirsi specificamente all'animazione giapponese, che possiede uno stile grafico, narrativo e tematico peculiare.

Generalmente, gli anime sono caratterizzati da figure con occhi ampi e molto comunicativi, pettinature complesse e una grande cura per i particolari nel disegno dei personaggi e degli ambienti. Diversamente dall'animazione prodotta in Occidente, l'anime tende a dare risalto alla manifestazione delle emozioni e alla vivacità dell'azione.

Un aspetto molto interessante di questo genere narrativo è rappresentato dai target demografici che possono essere così riassunti:

- Kodomo: Per bambini piccoli.

- Shonen: Per ragazzi adolescenti (focus su azione, avventura, amicizia).

- Shojo: Per ragazze adolescenti (focus su relazioni, sentimenti, crescita).

- Seinen: Per giovani uomini adulti (temi più maturi e complessi).

- Josei: Per giovani donne adulte.

Molti “anime” prendono spunto dai Manga, i celebri fumetti giapponesi. Un manga particolarmente ispirante per il mondo degli “anime” è quello di Black Jack. Tra il protagonista e il celebre gioco di carte non c’è alcuna relazione, infatti il nome si ispira alla bandiera dei pirati con i quali il nostro insolito chirurgo si identifica. Il Blackjack, invece, è un classico gioco di carte da casinò in cui si gioca contro il banco e dove l'obiettivo è raggiungere un punteggio il più vicino possibile a 21 senza “sballare” (bust).

Il personaggio di Black Jack si riferisce al protagonista del celebre manga di Osamu Tezuka, un’indiscussa autorità nel mondo dei fumetti giapponesi.

Black Jack è un geniale chirurgo, il cui vero nome è Kuroo Hazama, che opera illegalmente, non possedendo una licenza medica. Universalmente riconosciuto per la sua eccezionale e ineguagliabile abilità chirurgica, Black Jack ,il cui volto è sfigurato da cicatrici e i capelli divisi a metà tra il bianco e il nero, è capace di affrontare e risolvere casi clinici considerati incurabili.

Nonostante la sua straordinaria competenza, Black Jack ha la reputazione di essere avido e insensibile, principalmente a causa delle ingenti somme che richiede come compenso per le sue prestazioni. Tuttavia, dietro questa facciata cinica si cela un profondo altruismo: una parte significativa del denaro è segretamente devoluta in beneficenza e il chirurgo agisce spesso in nome della vita e della protezione dei più deboli.

Osamu Tezuka, spesso chiamato "il Dio dei Manga", è una figura fondamentale nel fumetto giapponese e nell'animazione. Ha rivoluzionato il panorama con uno stile grafico innovativo, introducendo elementi cinematografici nell'arte del manga. È il creatore di opere iconiche come Astro Boy, Kimba, il leone bianco e, appunto, Black Jack, influenzando generazioni di artisti.