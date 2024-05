Europee e comunali: Schlein in Sardegna per il Tour Elettorale





Schlein arriverà domani mattina, pronta a ripetere il rituale: strette di mano, sorrisi smaglianti e promesse che rischiano di svanire come la nebbia al sole una volta chiuse le urne. Il primo appuntamento è alle 11:30 a Portoscuso, nel Sulcis, per incontrare le Rsu aziendali della Portovesme srl e discutere della vertenza dell'azienda. Un incontro che sa tanto di déjà-vu, con le solite parole di conforto e impegni che difficilmente troveranno un seguito concreto. Alle 13:45, la segretaria dem si trasferirà a Samassi per un incontro con gli operatori della cooperativa agricola La Collettiva. Chissà cosa ne pensano gli agricoltori, abituati a lottare quotidianamente contro le difficoltà del settore, di queste visite lampo che promettono tutto e nulla. Alle 16:00, sarà la volta di Oristano, dove Schlein terrà un incontro pubblico al Parco della Resistenza.





E, dulcis in fundo, il tour si chiuderà a Cagliari alle 18:30 con un incontro in piazza Garibaldi. È curioso come questi politici abbiano una capacità quasi magica di moltiplicare le loro presenze quando c'è da raccogliere voti, salvo poi eclissarsi con la stessa rapidità una volta terminate le elezioni. E mentre loro saltellano da un comizio all'altro, i problemi dei sardi rimangono, immutati e inascoltati. Schlein non fa eccezione. Con i suoi discorsi preparati e le promesse di cambiamento, si unisce al coro di leader che cercano disperatamente di guadagnare qualche punto percentuale in più. Ma i sardi, stanchi di questi andirivieni elettorali, potrebbero iniziare a chiedersi: dove sono questi politici quando non ci sono elezioni all'orizzonte?





Forse, nel bel mezzo delle loro agende fitte di impegni, dovrebbero trovare il tempo per ascoltare davvero le esigenze di un'isola che merita più di semplici passerelle pre-elettorali. In fondo, la Sardegna non è solo un palcoscenico per le loro campagne, ma una terra con una sua dignità e problemi reali che necessitano di soluzioni concrete e durature, non di promesse vuote e di circostanza. Ma fino a quando queste comparsate saranno l'arma preferita dei politici, difficilmente vedremo un cambiamento reale. E la Sardegna continuerà ad essere una bella cartolina da sfruttare durante le elezioni e dimenticare subito dopo.

Che strana usanza quella dei politici che spuntano in Sardegna come funghi in autunno solo quando si avvicinano le elezioni. L'ultima a esibirsi in questo tour de force elettorale è Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che torna nell'isola per la seconda volta in pochi giorni. Ma non è la sola: sembra che ogni leader politico abbia riscoperto l'isola in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Ah, le meraviglie della democrazia!