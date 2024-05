Alghero: Quando la politica flirta con la violenza - Il padre di Ilaria Salis in visita per le Europee





Incapaci di comprendere documenti scritti in italiano, hanno fatto ricorso a metodi ignobili per delegittimare l'avversario, arrivando persino a coinvolgere la Rete delle Donne. Uno di questi individui ha oltrepassato ogni limite, incitando apertamente alla violenza, il che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Questi fatti, lungi dall’essere incidenti isolati, riflettono una tendenza allarmante: l'uso della violenza come strumento politico.





L’imminente udienza presso il Tribunale di Sassari rappresenta un’occasione cruciale per mettere in chiaro le responsabilità e per porre fine a una spirale di intimidazione e aggressività che non ha nulla a che vedere con il sano confronto democratico. La violenza non può essere mai giustificata, né può essere ridotta a una semplice ideologia. Essa rappresenta, piuttosto, una disperata ricerca di potere da parte di chi è privo di vera autorità e legittimità.





Giustificare il male per fini politici è un atto di codardia, una palese dimostrazione di debolezza morale. Alghero merita di meglio. La nostra comunità deve respingere con forza ogni forma di violenza e di prevaricazione. La politica dovrebbe essere un terreno di confronto e di dialogo, non un'arena di scontri e intimidazioni. Solo attraverso un impegno condiviso per la legalità e il rispetto reciproco possiamo costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

Il recente invito ad Alghero del padre di Ilaria Salis, un uomo che ha apertamente giustificato la violenza perpetrata dalla figlia per ottenere un seggio in Europa, suscita un profondo senso di inquietudine e rammarico. Questo episodio mette in luce non solo l’uso distorto della propaganda politica, ma anche la pericolosa normalizzazione della violenza come mezzo per raggiungere il potere. La violenza, sia fisica che verbale, è un cancro che corrode il tessuto della società civile. Tre anni fa, ad Alghero, sette membri dell’opposizione hanno orchestrato una campagna diffamatoria contro una figura pubblica locale.