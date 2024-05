Alghero, il Paradiso del turismo: Tra bikini invisibili e voyeurismo digitale

Sì, avete capito bene, una donna in versione "minimalista" ha deciso di fare il suo ingresso trionfale tra gli scaffali di un supermercato, suscitando un misto di ilarità e sdegno. Le immagini, condivise a ripetizione su gruppi social come "Pastorizia Sud Edition", hanno scatenato un'ondata di commenti esilaranti, manco fosse una nuova edizione del Circo Barnum.





La nostra protagonista, probabilmente una turista, è stata immortalata mentre si abbassava a raccogliere qualcosa da terra, offrendo una visuale che nemmeno le più audaci sfilate di moda oserebbero. E mentre molti ridevano di gusto, altri hanno alzato le sopracciglia, scandalizzati da tanto ardire in un luogo di decoro come un supermercato. Ma fermiamoci un attimo a riflettere. Mentre ci perdiamo in risate e indignazione, nessuno sembra preoccuparsi della mania tutta moderna di ritrarre e postare foto e video senza il consenso dell'interessato. È il trionfo del voyeurismo digitale, dove la privacy è ormai un concetto astratto e obsoleto.





Pensate al caso recente del "benzinaio di Brescia". Un uomo anziano filmato da dei ragazzi mentre compiva atti osceni in una stazione di servizio. Anche quel video è diventato virale, trasformando un momento privato (per quanto discutibile) in uno spettacolo pubblico. E così, l'Italia ha discusso per giorni di questo episodio, come se non avessimo problemi più gravi da affrontare.





Ecco, la vicenda della turista nuda di Alghero non è poi tanto diversa. Anzi, è il sintomo di una società che ha perso il rispetto per la dignità altrui, in nome di qualche like e condivisione in più. Siamo tutti pronti a puntare il dito contro l'eccentrico di turno, ma nessuno si chiede cosa ci sia di sbagliato nel nostro costante bisogno di documentare e deridere la vita degli altri. Che Alghero rimanga pure famosa per le sue bellezze naturali e per le sue spiagge mozzafiato. Ma forse sarebbe il caso di rimettere un po' di buon senso nella valigia, insieme alla crema solare e al costume da bagno. E magari, lasciare a casa la voglia di immortalare ogni bizzarria incontrata sul nostro cammino, riscoprendo il piacere di vivere (e lasciar vivere) senza trasformare tutto in uno spettacolo social.

Ah, siamo vicini all'estate! Quel periodo dell'anno in cui tutti sembrano perdere la bussola del buon senso e del pudore. La stagione estiva con i suoi eccessi è già cominciata, e quest'anno Alghero si è guadagnata un posto d'onore nella galleria degli orrori vacanzieri. Le foto e i video di una turista che va a fare la spesa in un supermercato quasi completamente nuda sono diventati virali.