Tragedia in Sardegna: Grano in ginocchio e agricoltori alla rovina





I bacini idrici, che finora hanno garantito un sollievo temporaneo, assicurano acqua solo fino ai primi di agosto. Dopodiché, il nulla. La preoccupazione cresce, l’acqua inizia a scarseggiare e il miraggio della salvezza si dissolve con l'avanzare dell’estate. Nella zona di Tertenia, precisamente nella Marina di Sarrala, l’allarme rosso è ormai realtà. Qui, dalle condutture esce già acqua salata. È un segno funesto di quanto le risorse idriche siano prossime all’esaurimento e di come la situazione stia precipitando verso un punto di non ritorno. Di fronte a questa catastrofe, alcuni imprenditori agricoli stanno seriamente valutando l'ipotesi di investire in dissalatori di acqua marina. Un’idea che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una follia, ma che oggi si presenta come un’ancora di salvezza per non veder chiudere i rubinetti e per tentare di salvare il salvabile.





La Sardegna, terra di antiche tradizioni agricole, è costretta a fare i conti con una modernità feroce che non concede tregua. Le amministrazioni locali, spesso lente e inefficaci, sembrano brancolare nel buio. E intanto, i nostri agricoltori, quelli che da sempre coltivano la terra con fatica e dedizione, vedono il loro futuro svanire come sabbia tra le dita. È tempo che qualcuno prenda in mano la situazione. Non bastano più le parole di conforto o le promesse elettorali. Servono azioni concrete, subito. Perché senza acqua non c’è vita, e senza agricoltura non c’è futuro per la nostra amata Sardegna.

Mentre il sole cocente dardeggia impietoso sui campi arsi del Basso e Medio Campidano, la Sardegna vive una delle peggiori crisi agricole degli ultimi decenni. I lunghi mesi senza una goccia di pioggia hanno gettato nella disperazione gli agricoltori della regione, già provati da annate difficili e promesse non mantenute. Si fa largo il grido d’allarme: i raccolti di grano sono pressoché dimezzati, se non peggio. La siccità non risparmia nessuno. Lontano dai campi, nelle case al mare e nelle località turistiche, la situazione è altrettanto drammatica.