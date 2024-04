In difesa della memoria: L'assurdo e continuo vandalismo su Montanelli chiede una risposta forte #italia

La statua dedicata al giornalista, intellettuale, e indiscusso protagonista del Novecento italiano, è stata imbrattata con vernice colorata, un gesto di sfregio che va ben oltre la superficie della bronzo. La reazione non si è fatta attendere. Samuele Piscina, voce della Lega e del suo impegno per Milano, ha puntato il dito contro questa ennesima violenza, un'azione che si inscrive in un contesto di attacchi ripetuti contro i simboli di una città che, nonostante gli sforzi, sembra non riuscire a proteggere i propri monumenti e, con essi, la propria storia. Questi atti di vandalismo non sono semplici espressioni di dissenso o gesti di ribellione giovanile; sono attacchi diretti alla memoria collettiva, tentativi di cancellare o almeno deturpare le tracce di un passato che, piaccia o no, appartiene a tutti.





È facile nascondersi dietro la maschera dell'anonimato per lanciare vernice su una statua; molto più difficile è affrontare le sfide del dialogo e della comprensione reciproca. La critica di Piscina si estende oltre il singolo episodio, toccando le corde di una politica che sembra aver perso la capacità di reagire con fermezza e decisione.





L'accusa al buonismo di sinistra, ritenuto complice per la sua indulgenza verso gli ecovandali, apre un dibattito ampio sulla responsabilità delle amministrazioni nel preservare l'integrità e il rispetto dei luoghi simbolo della comunità. La richiesta rivolta al Sindaco Sala di interrompere il silenzio e l'inazione di fronte a questi episodi non è solo un appello politico; è la voce di una città che chiede di essere difesa, di non essere lasciata alla mercé di chi crede che l'arte e la storia possano essere bersagli legittimi della loro incomprensione o del loro disprezzo.





Il caso di Montanelli, con il ripetersi di gesti vandalici nei suoi confronti, diventa emblematico di una battaglia che va oltre il confine dei giardini milanesi. È una lotta per la conservazione della memoria contro l'oblio volontario, per il rispetto dell'eredità culturale di fronte alla barbarie dell'indifferenza. Milano come la memoria collettiva merita custodi più vigili e una risposta che non sia solo la ripulitura della superficie, ma un impegno rinnovato a proteggere il tessuto vivo della sua storia.

