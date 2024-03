Oltre il lavoro: Comprendere e prevenire il suicidio in Italia - Numeri in aumento soprattutto tra gli uomini





Malgrado la crescente consapevolezza dell'importanza della salute mentale, il suicidio rimane un tabù, spesso avvolto da stigma e misconoscenze, il che rende ancora più difficile per chi soffre cercare aiuto e comprensione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso il rapporto "World health statistics 2019", sottolinea una diminuzione globale dei tassi di suicidio tra il 2000 e il 2016, attestando un calo del 16% negli uomini e del 20% nelle donne. Tuttavia, queste statistiche, benché incoraggianti, nascondono le disparità geografiche, di genere e di età che caratterizzano il fenomeno.





In Italia, ad esempio, si registrano circa 4000 decessi all'anno per suicidio, con una prevalenza maschile significativa (78,8%) e tassi più elevati nel Nord del paese, specialmente nel Nord-Est. Questi dati, pur fornendo un quadro generale, non riescono a catturare la complessità e la profondità della disperazione individuale che porta al suicidio. I fattori di rischio sono molteplici e interconnessi, variando da condizioni psicologiche come depressione e disturbi dell'umore a circostanze esterne quali crisi economiche e isolamento sociale. In particolare, la recente pandemia di COVID-19 ha esacerbato molti di questi fattori, aumentando il rischio di suicidio.





La quarantena e il distanziamento sociale, pur essenziali per contenere il virus, hanno portato a un aumento dell'isolamento, della solitudine e degli stress psicologici, incidendo negativamente sulla salute mentale di molti. Nonostante la gravità di questa situazione, l'Italia, come molti altri paesi, non ha ancora adottato una strategia nazionale di prevenzione del suicidio. Questo approccio olistico richiederebbe un'azione coordinata che vada oltre il settore sanitario, per includere interventi volti a migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali che contribuiscono al rischio suicidario.





La prevenzione efficace del suicidio non può prescindere dal riconoscimento e dal trattamento delle malattie mentali, ma deve anche affrontare le cause radicate nella disuguaglianza sociale, nella disoccupazione, nell'isolamento e nella mancanza di reti di supporto. Risulta quindi imperativo, alla faccia di chi riduce il valore della vita umana a mera produttività lavorativa, riconoscere l'urgenza di politiche di prevenzione del suicidio che tengano conto della complessità umana in tutte le sue sfaccettature.





Solo così si potrà sperare di offrire a chi soffre una via d'uscita dalla disperazione, ridando speranza e dignità a chi si sente perso. La prevenzione del suicidio è una responsabilità collettiva che richiede un impegno congiunto di governo, istituzioni sanitarie, società civile e media. In questo contesto, l'informazione gioca un ruolo cruciale nel demistificare il suicidio, promuovendo una cultura di apertura e supporto che possa prevenire efficacemente la tragedia della perdita di vite umane in preda alla disperazione.

Il fenomeno suicidario, una triste realtà che affligge tutte le società a livello globale, si manifesta con particolare intensità anche in Italia. La disperazione che spinge un individuo a considerare il suicidio come unica via d'uscita dalla sofferenza rispecchia la complessità delle sfide psicologiche, sociali ed economiche che molti affrontano quotidianamente.