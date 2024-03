Pubblicità e campagne di sensibilizzazione con effetto opposto

E quindi scopriamo, ad esempio, che buona parte del paese, ci piaccia o no, comprendente anche alcuni geni del marketing, ha una mentalità permeata da determinati stereotipi. Mi sono in particolare imbattuta in: una famosa marca di cosmetici che pubblicizzando un rossetto dice “le molestie in luoghi pubblici non sono mai colpa tua”. E verrebbe da domandare al pubblicitario che ha espresso sto concetto “E quelle private, tra le mura domestiche, si, invece?” in un Paese dove la maggior parte delle donne viene uccisa da chi dice di amarle, quindi persone che hanno la loro fiducia e che vengono accolti tra le mura casalinghe, una frase del genere è davvero mal formulata.





Ma non è l’unico caso, solo il più eclatante. C’è anche, ad esempio, una casa automobilistica che per l’8 marzo voleva regalare alle donne i sensori di parcheggio, perché gli stereotipi non sono mai troppi, in un paese dove invece la maggioranza degli incidenti sono causati da uomini e dunque le donne sanno guidare pare meglio del previsto… nemmeno il mondo dello sport è immune da questo tema, al di là del classico stereotipo che vuole le donne lontano dall’esprimere giudizi sul calcio, pena il farsi dire che dovrebbe lavare i piatti (capitato a me), addirittura una mini maratona che doveva promuovere l’equità da genere, scopriamo che la gara riservata agli uomini è di 10 km, e quella per le donne di soli 5 km. E meno male che già in altre occasioni le donne hanno dimostrato di poter coprire anche distanze maggiori… potrei continuare ancora, non lo faccio. Facciamo attenzione, con le parole, con i gesti, anche piccoli della quotidianità. E impariamo, noi donne per prime, a non essere nemiche delle altre donne.

In questo marasma di informazione che è oggi internet, mi sono trovata davanti ad una tematica che oggi più che mai dovrebbe essere al centro del “discorso pubblico”. E questo, non solo alla luce degli ormai molteplici casi di cronaca in cui purtroppo sono protagoniste e vittime le donne, ma anche perché la società che pure stigmatizza determinati reati assassini, poi si scopre sessista quando si tratta di lavoro, di parità salariale o di altri diritti non ancora conquistati.